Eén van de kwaliteiten van Max Verstappen is dat de Nederlander onder zeer hoge druk vaak de juiste keuze weet te maken. In gesprek met TAG Heuer verklaart de viervoudig wereldkampioen dat de lessen van zijn vader ervoor hebben gezorgd dat hij eigenlijk nergens van onder de indruk is. Iets wat hem al in zijn eerste jaren in de Formule 1 liet opvallen.

Verstappen debuteerde in 2015 op zeventienjarige leeftijd in de koningsklasse. Vanuit het kamp van de ervaren coureurs klonk destijds de nodige kritiek: zij stelden dat Verstappen nog tijd nodig had om te rijpen voordat hij klaar zou zijn voor de Formule 1. Anno 2026 ziet de sport er echter anders uit, met teams die steeds vaker inzetten op het versneld laten doorstromen van jong talent.

Winnaarsmentaliteit

Verstappen benadrukt dat hij alleen komt om te winnen. “Als het niet echt in je zit, kun je maar tot een bepaald niveau komen. Ik ben hier alleen om te winnen, ik ben hier niet om alleen maar mee te doen”, opent de Nederlander. Dat is volgens Verstappen geen arrogantie, maar simpelweg zijn mindset. “Eerlijk gezegd voelt die uitspraak heel natuurlijk voor mij, omdat dat al zo is sinds ik een klein kind was. Dat is iets waar ik samen met mijn vader aan heb gewerkt, en met mijn moeder ook. Zij racete vroeger zelf”, verwijst hij naar zijn moeder Sophie Kumpen.

Verstappen al vroeg bezeten door racerij

In zijn jongere jaren sprak Verstappen veelvuldig met zijn vader over de autosport, tot die er af en toe gek van werd. “Door de jaren heen, terwijl je naar je doel toewerkt, praat je daar ontzettend veel over. Zo veel zelfs dat mijn vader me soms zei dat ik even mijn mond moest houden, omdat ik te veel vragen stelde. Maar het ging altijd om leren van wat hij al had meegemaakt in de autosport en de Formule 1, en om te proberen beter en sneller te worden.”

Nergens van onder de indruk

Die intensieve voorbereiding heeft Verstappen geholpen bij zijn overstap naar de Formule 1. “Vanaf mijn zevende of achtste was dat eigenlijk al het doel. Doordat we het er zo veel over hadden en mijn vader me daar echt op voorbereidde, voelde niets overweldigend toen ik eenmaal daar aankwam. Toen ik eenmaal in de Formule 1 zat, was het moeilijkste deel eigenlijk al gedaan. Het ging toen vooral om het toepassen van wat je in al die jaren hebt geleerd en dat proberen om te zetten in succes.”

