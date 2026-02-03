Adrian Newey, de topontwerper van Aston Martin, heeft tekst en uitleg gegeven over de vertraagde aanwezigheid van het team tijdens de recente shakedown in Barcelona. Volgens Newey heeft Aston Martin te maken gehad met een aanzienlijke achterstand in de ontwikkeling van de 2026-bolide, wat resulteerde in een race tegen de klok om de wagen op tijd gereed te krijgen.

De Formule 1 staat in 2026 voor een van de meest ingrijpende reglementswijzigingen in de geschiedenis, waarbij zowel de motor- als de chassisreglementen tegelijkertijd veranderen. Dit vormt een enorme uitdaging voor alle teams, maar Newey benadrukt dat dit voor Aston Martin in het bijzonder complexer is geweest. Terwijl voor de week in Barcelona al bleek dat Williams verstek moest laten gaan, moest ook Aston Martin ervoor kiezen om pas later in de week op het asfalt te verschijnen. Daar heeft het team nu een verklaring voor gegeven.

Een late start

Newey, die pas in maart vorig jaar bij het team kwam, wijst op de nog in ontwikkeling zijnde AMR Technology Campus en de CoreWeave Wind Tunnel die pas in april vorig jaar volledig operationeel was. "De AMR Technology Campus is nog in ontwikkeling, de CoreWeave Wind Tunnel was pas in april op dreef, en ik ben pas in maart vorig jaar bij het team gekomen, dus we zijn eerlijk gezegd met een achterstand begonnen", aldus Newey. Deze factoren hebben bijgedragen aan een "zeer lastige tijdschaal en extreem drukke tien maanden" voor het team.

Vechten voor Barcelona

De grootste uitdaging bleek de late start van de aerodynamische ontwikkeling. "De realiteit is dat we pas half april een model van de '26-auto in de windtunnel hadden", legt Newey uit. Dit terwijl de meeste, zo niet alle, concurrenten al vanaf begin januari vorig jaar, toen het aero-testverbod voor 2026 eindigde, hun modellen in de windtunnel hadden staan. "Dat zette ons ongeveer vier maanden op achterstand", concludeert Newey. Deze vertraging resulteerde in een "zeer, zeer gecomprimeerde onderzoeks- en ontwerpfase". Newey besluit: "De auto was pas op het allerlaatste moment klaar, vandaar dat we zo hard moesten vechten om aan de testdagen in Barcelona te kunnen deelnemen."

