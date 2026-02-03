Fernando Alonso is "super gemotiveerd" na zijn eerste meters in de door Adrian Newey ontworpen AMR26. De Spanjaard reed eind januari de besloten shakedown in Barcelona, en toonde zich enthousiast over de nieuwe bolide van Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zei onder andere dat de auto "goed reageert", en dat hij uitkijkt naar het seizoen.

Eerste indrukken van de AMR26

De Spanjaard is naar eigen zeggen erg blij met de combinatie van de nieuwe faciliteiten van Aston Martin, de eigen windtunnel en de exclusieve samenwerking met Honda. De 2026-reglementen vormen voor Alonso een soort "reset", waarbij iedereen weer vanaf nul begint. De AMR26 is daarnaast de eerste wagen van het team die is ontworpen onder supervisie van de legendarische Adrian Newey, die in maart 2025 officieel in dienst trad.

De AMR26 is volgens concurrenten zoals George Russell de meest "spectaculaire" en "opvallende" auto op de grid. Alhoewel Alonso naar eigen zeggen erg blij was met de afgelegde kilometers, erkende hij dat het team nog "aanzienlijke stappen" moet zetten voor de openingsrace in Australië op 8 maart. Aston Martin koos voor een terughoudende aanpak tijdens de shakedown. De renstal kwam slechts op de laatste twee dagen in actie, en de focus lag op systeemchecks van de nieuwe Honda-krachtbron en de aerodynamica van Newey, in plaats van snelle rondetijden.

Uitdagingen rond de Honda-krachtbron

Ondanks het optimisme, zijn er zorgen over de nieuwe Honda-motor. Honda-topman Koji Watanabe gaf eerder toe dat het project tot een jaar achterloopt op schema. De motor kampt momenteel met "fundamentele problemen", wat zichtbaar werd tijdens de shakedown in Barcelona, waar de auto voor rode vlaggen zorgde en tijden klokte die ver achter bleven bij de concurrentie. Dit gebrek aan testkilometers en de ontwikkelingsachterstand van Honda, maken Aston Martin in de vroege fase van het seizoen een "underdog" voor overwinningen, ondanks de middelen en de Newey-factor.

De concurrentie en Alonso's toekomst

Na de eerste testweek lijkt Mercedes de favoriet, met de meeste kilometers en de beste controle over de nieuwe motorformule. Ferrari toonde zich op papier "snelste" en zeer betrouwbaar. De 44-jarige Alonso, die dit jaar opnieuw een duo vormt met Lance Stroll, heeft laten weten dat de regelwijzigingen van dit jaar zijn "laatste kans" zijn om een derde wereldtitel of een 33ste overwinning uit het vuur te slepen. Of de Spanjaard na dit jaar doorgaat, hangt af van de prestaties van de AMR26.

De officiële presentatie van de 2026-auto staat op 9 februari op de agenda, waarna de Formule 1-wereld uitkijkt naar de officiële testdagen in Bahrein. Daar zullen de teams voor het eerst met volledige media-aandacht tegen elkaar rijden, en zal er een completer beeld van de krachtsverhoudingen ontstaan.