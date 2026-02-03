close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
aston martin

Alonso reageert op eerste meters in nieuwe Formule 1-auto Aston Martin

Alonso reageert op eerste meters in nieuwe Formule 1-auto Aston Martin

Jan Bolscher
aston martin

Fernando Alonso is "super gemotiveerd" na zijn eerste meters in de door Adrian Newey ontworpen AMR26. De Spanjaard reed eind januari de besloten shakedown in Barcelona, en toonde zich enthousiast over de nieuwe bolide van Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zei onder andere dat de auto "goed reageert", en dat hij uitkijkt naar het seizoen.

Eerste indrukken van de AMR26

De Spanjaard is naar eigen zeggen erg blij met de combinatie van de nieuwe faciliteiten van Aston Martin, de eigen windtunnel en de exclusieve samenwerking met Honda. De 2026-reglementen vormen voor Alonso een soort "reset", waarbij iedereen weer vanaf nul begint. De AMR26 is daarnaast de eerste wagen van het team die is ontworpen onder supervisie van de legendarische Adrian Newey, die in maart 2025 officieel in dienst trad.

De AMR26 is volgens concurrenten zoals George Russell de meest "spectaculaire" en "opvallende" auto op de grid. Alhoewel Alonso naar eigen zeggen erg blij was met de afgelegde kilometers, erkende hij dat het team nog "aanzienlijke stappen" moet zetten voor de openingsrace in Australië op 8 maart. Aston Martin koos voor een terughoudende aanpak tijdens de shakedown. De renstal kwam slechts op de laatste twee dagen in actie, en de focus lag op systeemchecks van de nieuwe Honda-krachtbron en de aerodynamica van Newey, in plaats van snelle rondetijden.

Uitdagingen rond de Honda-krachtbron

Ondanks het optimisme, zijn er zorgen over de nieuwe Honda-motor. Honda-topman Koji Watanabe gaf eerder toe dat het project tot een jaar achterloopt op schema. De motor kampt momenteel met "fundamentele problemen", wat zichtbaar werd tijdens de shakedown in Barcelona, waar de auto voor rode vlaggen zorgde en tijden klokte die ver achter bleven bij de concurrentie. Dit gebrek aan testkilometers en de ontwikkelingsachterstand van Honda, maken Aston Martin in de vroege fase van het seizoen een "underdog" voor overwinningen, ondanks de middelen en de Newey-factor.

De concurrentie en Alonso's toekomst

Na de eerste testweek lijkt Mercedes de favoriet, met de meeste kilometers en de beste controle over de nieuwe motorformule. Ferrari toonde zich op papier "snelste" en zeer betrouwbaar. De 44-jarige Alonso, die dit jaar opnieuw een duo vormt met Lance Stroll, heeft laten weten dat de regelwijzigingen van dit jaar zijn "laatste kans" zijn om een derde wereldtitel of een 33ste overwinning uit het vuur te slepen. Of de Spanjaard na dit jaar doorgaat, hangt af van de prestaties van de AMR26.

De officiële presentatie van de 2026-auto staat op 9 februari op de agenda, waarna de Formule 1-wereld uitkijkt naar de officiële testdagen in Bahrein. Daar zullen de teams voor het eerst met volledige media-aandacht tegen elkaar rijden, en zal er een completer beeld van de krachtsverhoudingen ontstaan.

Wat zijn jouw verwachtingen van Aston Martin dit Formule 1-seizoen na Alonso's eerste indrukken?

54 stemmen

Gerelateerd

Aston Martin
'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'
wintertest in bahrein

'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'

  • Gisteren 19:11
  • 5
Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg:
Russell gaat in op 2026

Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg: "Red Bull heeft het goed voor elkaar"

  • Gisteren 18:22
  • 2

Net binnen

Jack Doohan terug in de Formule 1 als test- en reservecoureur bij Haas
JACK DOOHAN

Jack Doohan terug in de Formule 1 als test- en reservecoureur bij Haas

  • 13 minuten geleden
'Hamilton achter de schermen ontevreden over de nieuwe auto van Ferrari'
Lewis Hamilton

'Hamilton achter de schermen ontevreden over de nieuwe auto van Ferrari'

  • 34 minuten geleden
Alonso reageert op eerste meters in nieuwe Formule 1-auto Aston Martin
F1 ASTON MARTIN

Alonso reageert op eerste meters in nieuwe Formule 1-auto Aston Martin

  • 1 uur geleden
Verstappen over plannen na F1-pensioen:
Max Verstappen

Verstappen over plannen na F1-pensioen: "Dat project wil ik laten groeien"

  • 2 uur geleden
  • 1
 Wolff houdt rekening met Verstappen en hekelt
Toto Wolff

Wolff houdt rekening met Verstappen en hekelt "geheime vergaderingen" van de concurrentie

  • 2 uur geleden
  • 2
 Lanceerdata van F1-auto's 2026: Williams aan de beurt met in Barcelona afwezige FW48
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Williams aan de beurt met in Barcelona afwezige FW48

  • 3 uur geleden
  • 7
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
30.000+ views

Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'

  • 16 januari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x