Volgens Sky Sports F1-analist Bernie Collins is de zelfverzekerde houding van Max Verstappen veelzeggend over de krachtsverhouding van de RB22. Red Bull debuteert dit seizoen met zijn eigen power unit en Collins stelt dat de situatie bij het Oostenrijkse team een stuk beter is dan vooraf werd verwacht.

De Red Bull Ford-motor liet tijdens de testweek in Barcelona een knap staaltje betrouwbaarheid zien. Niet alleen het Oostenrijkse topteam maakt gebruik van de power unit, ook zusterteam Racing Bulls beschikt over de gloednieuwe krachtbron. Hoewel Mark Rushbrook van Ford eerder nog aangaf dat de verbrandingsmotor mogelijk nog niet kon meekomen met de rivalen, lijkt de betrouwbaarheid in ieder geval op orde te zijn.

Zelfvertrouwen bij Red Bull

Collins stelt in de podcast van het medium dat de gedachte dat Red Bull Ford het in 2026 lastig zou krijgen, inmiddels niet meer speelt. “Er gingen vorig jaar veel geruchten rond in de paddock dat deze motor het erg moeilijk zou krijgen. Dat hij niet zo goed zou zijn als de andere. Intern bij Red Bull lag dat verhaal misschien anders, maar we beginnen dat zelfvertrouwen nu wel een beetje te zien doorschemeren”, legt ze uit.

Kleine glimlach

Verstappen kwam volgens Collins zelfverzekerd en ontspannen over, en daaruit concludeert ze dat Red Bull mogelijk verder is dan het wil laten blijken. “Max klinkt heel ontspannen, en dat zie je ook aan zijn houding. Hij zegt niet alleen de juiste woorden, hij oogt ook echt relaxed. Natuurlijk geeft hij aan dat er nog ruimte voor verbetering is aan de auto, dat is bij de eerste test van elk seizoen zo, maar hij komt wel erg zelfverzekerd over. Hij heeft die kleine glimlach die hij soms opzet tijdens interviews, alsof hij veel meer weet dan wij”, aldus Collins.

