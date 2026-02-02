De Formule 1 is een nieuw tijdperk ingegaan met de eerste tests van de 2026-reglementen in Barcelona, waar zowel het chassis als de motor een flinke metamorfose hebben ondergaan. Terwijl veel ogen gericht waren op teams als Mercedes, Red Bull en McLaren, was het Ferrari dat verrassend uit de testweek kwam. De Italiaanse renstal sloot de testdagen af met de snelste tijd, gezet door Lewis Hamilton.

Voorafgaand aan de test lag de focus vooral op Mercedes en de nieuwe motor van Red Bull, terwijl ook McLaren en Aston Martin de nodige aandacht kregen. Ferrari bleef grotendeels onder de radar, maar was toch ontzettend sterk, zo leek het. De snelste tijd van Lewis Hamilton op de laatste dag (1:16.348) was natuurlijk snel, maar minstens zo veelzeggend was de betrouwbaarheid en het aantal kilometers. Volgens geruchten van rivaliserende teams zou Ferrari zelfs aan kop liggen in de achtervolgende groep, achter Mercedes, maar voor McLaren en Red Bull, zo weet ook onder meer The Race te melden.

Betrouwbaarheid en kilometers

De nieuwe auto van Ferrari bleek dus een ontzettend betrouwbare wagen. Teamhoofd Fred Vasseur was dan ook blij met de productiviteit: "We hebben de hele week enorm veel ronden afgelegd, dat is goed", zo vertelde hij. "Het is goed om elke dag 160 ronden te rijden, dit is belangrijk om data te verzamelen en ons zo goed mogelijk voor te bereiden op Bahrein", zo klonk het tevreden. Hoofd van track engineering Matteo Togninalli sprak zelfs van een 'droom' gezien de vele kilometers die er direct onder de nieuwe reglementen werden gereden.

Hamilton bevestigde de goede indruk: "Natuurlijk zijn er altijd kleine dingen, maar we hebben geen echte uitvalmomenten gehad", zo vertelde hij. Ook teamgenoot Charles Leclerc was tevreden: "Alle tests die we wilden doen, wat we in gedachten hadden, hebben we gedaan", zo zei hij. Hoewel Ferrari niet het kilometeraantal van Mercedes evenaarde - de Scuderia reed 440 ronden (2050 km) - was het wel een stuk productiever dan de andere teams. Ferrari lag meer dan een dag voor op Haas, dat dezelfde motor gebruikt, terwijl Red Bull en McLaren zelfs een hele testdag minder reden dan de Italianen.

Blik op Bahrein

De komende weken zal het voor de teams dus zaak zijn om de data te analyseren. De focus verschuift nu naar de volgende tests in Bahrein, die over iets meer dan een week op het programma staan. Vasseur spreekt van 'tonnen aan open onderwerpen voor Bahrein' en noemt het proces 'zeer intens'. De coureurs zullen zich in Maranello voorbereiden met promotiedagen, overleggen met engineers, een plan opstellen voor Bahrein en simulatorwerk.

Voor Leclerc is de correlatie tussen de simulator en de echte auto de belangrijkste prioriteit: "Nu we met de echte auto hebben gereden, gaan we naar de simulator en vergelijken we het en proberen we het zo vergelijkbaar te maken op de simulator als hoe het nu aanvoelde, om ons dan te richten op Bahrein en te weten dat we een goede referentie hebben in de sim", zo besluit hij. Ferrari heeft met deze eerste test een goede basis gelegd, maar de ware krachtsverhoudingen zullen pas in Bahrein en de seizoensopener in Australië duidelijk worden.

