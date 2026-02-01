Dutch Grand Prix keerde ondanks afscheid tóch 20 miljoen euro aan dividend uit
De Dutch Grand Prix in Zandvoort rijdt dit jaar de laatste Formule 1-race en daarmee komt er een einde aan een bijzondere reeks op de kalender. De organisatie besloot om te stoppen na de editie van 2026, omdat de financiële risico's te groot werden. Nu komt er echter aan het licht dat er een groot deel van de financiële buffer, twintig miljoen euro, is uitgekeerd aan de aandeelhouders, waardoor de vraag rijst waarom men dan zo vroeg afscheid neemt.
De eerste Grand Prix in Zandvoort vond plaats in 2021, destijds nog onder strikte coronabeperkingen. Sindsdien is het evenement uitgegroeid tot een waar publiekssucces, maar besloot de organisatie eind 2024 plotseling om na 2026 te stoppen. De Dutch Grand Prix is samen met Silverstone één van de weinige races op de F1-kalender die volledig zonder overheidssubsidie wordt georganiseerd. Dat brengt grote financiële risico's met zich mee, zeker nu de jaarlijkse kosten voor het organiseren van de race rond de zeventig miljoen euro liggen. Directeur Robert van Overdijk gaf eerder al aan dat "drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien. Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken".
Dividend in eigen zakken
De controverse ontstaat nu nadat RTL Z bericht dat er twintig miljoen euro aan reserves is uitgekeerd aan de aandeelhouders. Eind 2024 stonden de reserves van de organisatie nog maar op 3,8 miljoen euro. "In datzelfde jaar hebben de aandeelhouders zichzelf namelijk een winstuitkering gegeven van 20 miljoen euro. Daarmee is een groot deel van het vermogen, en de financiële buffer van de F1 in Nederland, verdwenen in de zakken van de bazen", zo wordt er geschreven. De organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) nuanceert dit. Volgens een woordvoerder "staat de dividenduitkering, die pas voor het eerst is uitgekeerd, in het niet bij de jaarlijkse kostenbegroting en de risico’s die de Dutch Grand Prix organisatie daarbij loopt". De organisatie stelt bovendien dat de kosten per editie zijn, terwijl het dividend betrekking heeft op alle edities tot en met 2024.
Een beetje vreemd
Gemeenteraadslid Karim El Gebaly van Zandvoort vindt het "wel een beetje vreemd" dat de organisatie stopt om financiële redenen, terwijl er zoveel geld uit de bv gehaald wordt. "Het staat iedereen vrij om geld te verdienen", zo stelt hij. Hij vindt het terecht dat de gemeente Zandvoort een ticketbelasting heeft ingevoerd om de eigen kosten te dekken. Toch blijft hij positief over de toekomst: "Waar iets wegvalt, kan ook weer iets nieuws ontstaan." De laatste twee edities in Zandvoort, in augustus 2025 en 2026, beloven spectaculair te worden. De editie van 2026, die al bijna anderhalf jaar van tevoren uitverkocht was voor de zaterdag en zondag, zal zelfs een primeur kennen als F1 Sprint-weekend.
