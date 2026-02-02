Patrese over Schumacher: "Hij weet niet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is"
Patrese over Schumacher: "Hij weet niet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is"
Riccardo Patrese is bedroefd over de situatie van goede vriend Michael Schumacher. De Italiaan is diep geroerdom de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen en hoopt op een dagelijkse verbetering. Toch heeft hij ook een sombere inschatting over Schumachers bewustzijn: de legendarische coureur zou volgens hem niet weten dat hij zeven keer wereldkampioen is geworden.
Schumacher liep eind 2013 ernstig hersenletsel op na een ski-ongeluk en sindsdien is het gissen geblazen wat betreft zijn herstel. In de jaren na het ongeluk waren er af en toe momenten van hoop, maar volgens Patrese is de situatie de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Recent hoorden we echter eind januari een doorbraak, toen Schumacher niet meer bedlegerig zou zijn en in een rolstoel zou kunnen zitten. Volgens Patrese zit dat echter anders, zo vertelt hij in gesprek met Hochgepokert.
Eigen wereld
Patrese, die na het ongeluk nooit meer persoonlijk contact heeft gehad met Schumacher, moet het doen met informatie van vrienden. "Ik heb het gevoel dat de situatie al enkele jaren hetzelfde is", zegt Patrese. "Michael Schumacher is een goede vriend van me. En ik ben zo verdrietig dat hij in deze situatie verkeert. Ik hoop dat hij kan verbeteren. Dat is de hoop van al zijn fans en voor mij als vriend nog meer. "Ik wist via een vriend dat hij steeds beter werd. Maar ik heb hem na het ongeluk nooit ontmoet", legt Patrese uit. "Het is dus alleen maar praten dat hij zou kunnen zitten, kijken en contact maken met zijn ogen. Na de eerste verbeteringen, denk ik dat mijn kennis over zijn gezondheid was dat hij zich in de situatie bevond die deze week werd beschreven. Hij leeft in zijn eigen wereld, maar hij herkent mensen om hem heen, bekende gezichten. Ik ben er zeker van dat hij niet weet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is."
Situatie hetzelfde
Ondanks de moeilijke omstandigheden prijst Patrese de onvoorwaardelijke inzet van de familie Schumacher. "Ik denk dat Michael vanuit dit oogpunt nu leeft zoals hij is, met veel inzet van de familie", aldus Patrese. "Ik denk dat in dit soort situaties het een schat is voor de persoon van wie ze houden. Zelfs met de conditie waarin hij verkeert, vinden ze het fijn om hem te hebben en voor hem te zorgen en van hem te houden. Hij is nog steeds bij ons en we kunnen alleen maar hopen dat hij beter wordt.. We hopen echt dat hij elke dag een beetje meer, een beetje meer, een beetje meer doet. Ik ben erg blij te horen dat Michael vooruitgaat, maar voor zover ik weet van deze situatie is er al enkele jaren niets veranderd", besluit Patrese.
Gerelateerd
Net binnen
'Hamilton en Kim Kardashian genoten van date tijdens romantisch weekend'
- 3 minuten geleden
'Dit gigantische bedrag kostte de megacrash van Hadjar in Barcelona'
- 38 minuten geleden
Christian Horner over terugkeer: "Ik heb onafgemaakte zaken"
- 1 uur geleden
'FIA last twee bijeenkomsten in voor discussie rondom compressiefoefje'
- 1 uur geleden
Patrese over Schumacher: "Hij weet niet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is"
- 2 uur geleden
Williams bevestigt deelname aan Bahrein-wintertests na "ongelooflijk pijnlijke" beslissing
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari