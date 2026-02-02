Riccardo Patrese is bedroefd over de situatie van goede vriend Michael Schumacher. De Italiaan is diep geroerdom de situatie van de zevenvoudig wereldkampioen en hoopt op een dagelijkse verbetering. Toch heeft hij ook een sombere inschatting over Schumachers bewustzijn: de legendarische coureur zou volgens hem niet weten dat hij zeven keer wereldkampioen is geworden.

Schumacher liep eind 2013 ernstig hersenletsel op na een ski-ongeluk en sindsdien is het gissen geblazen wat betreft zijn herstel. In de jaren na het ongeluk waren er af en toe momenten van hoop, maar volgens Patrese is de situatie de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Recent hoorden we echter eind januari een doorbraak, toen Schumacher niet meer bedlegerig zou zijn en in een rolstoel zou kunnen zitten. Volgens Patrese zit dat echter anders, zo vertelt hij in gesprek met Hochgepokert.

Eigen wereld

Patrese, die na het ongeluk nooit meer persoonlijk contact heeft gehad met Schumacher, moet het doen met informatie van vrienden. "Ik heb het gevoel dat de situatie al enkele jaren hetzelfde is", zegt Patrese. "Michael Schumacher is een goede vriend van me. En ik ben zo verdrietig dat hij in deze situatie verkeert. Ik hoop dat hij kan verbeteren. Dat is de hoop van al zijn fans en voor mij als vriend nog meer. "Ik wist via een vriend dat hij steeds beter werd. Maar ik heb hem na het ongeluk nooit ontmoet", legt Patrese uit. "Het is dus alleen maar praten dat hij zou kunnen zitten, kijken en contact maken met zijn ogen. Na de eerste verbeteringen, denk ik dat mijn kennis over zijn gezondheid was dat hij zich in de situatie bevond die deze week werd beschreven. Hij leeft in zijn eigen wereld, maar hij herkent mensen om hem heen, bekende gezichten. Ik ben er zeker van dat hij niet weet dat hij zevenvoudig wereldkampioen is."

Situatie hetzelfde

Ondanks de moeilijke omstandigheden prijst Patrese de onvoorwaardelijke inzet van de familie Schumacher. "Ik denk dat Michael vanuit dit oogpunt nu leeft zoals hij is, met veel inzet van de familie", aldus Patrese. "Ik denk dat in dit soort situaties het een schat is voor de persoon van wie ze houden. Zelfs met de conditie waarin hij verkeert, vinden ze het fijn om hem te hebben en voor hem te zorgen en van hem te houden. Hij is nog steeds bij ons en we kunnen alleen maar hopen dat hij beter wordt.. We hopen echt dat hij elke dag een beetje meer, een beetje meer, een beetje meer doet. Ik ben erg blij te horen dat Michael vooruitgaat, maar voor zover ik weet van deze situatie is er al enkele jaren niets veranderd", besluit Patrese.

