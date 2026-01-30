Verstappen terug op het circuit en in actie tijdens laatste testdag in Barcelona
Red Bull Racing en Max Verstappen zijn inmiddels weer in actie gekomen op het circuit in Barcelona. De Oostenrijkse grootmacht heeft de RB22 weten te repareren, na de crash van Isack Hadjar op dinsdag.
De testweek in Barcelona kent op vrijdag de laatste dag. Teams die nog niet aan de limiet van drie testdagen zitten, mogen vandaag nog in actie komen onder de Spaanse zon. Red Bull Racing is een van die teams. De renstal van Max Verstappen en Isack Hadjar kende een goede start op maandag en dinsdagochtend, maar liep tegen uitdagingen aan toen Hadjar op dinsdag crashte met de RB22. De auto moest gerepareerd worden, maar niet alle onderdelen waren aanwezig op het circuit. Max Verstappen vloog zelfs terug naar Monaco, om dan maar deel te nemen aan een FIFA-livestream op Twitch.
Verstappen terug op het circuit in Barcelona
Het was onduidelijk of Red Bull Racing nog weer in actie zou kunnen komen tijdens de testweek in Barcelona, vanwege de schade aan de auto. De formatie zelf liet er niets over los, maar inmiddels is duidelijk dat het is gelukt om de auto op tijd weer rijklaar te krijgen. Op social media zijn beelden verschenen van Verstappen op het circuit in Barcelona. Naar verluidt heeft de viervoudig wereldkampioen de hele dag de kans om zijn nieuwe auto uit te proberen.
Veel teams in actie op vrijdag
Alleen Mercedes en Racing Bulls zitten al aan de limiet van drie dagen, dus het belooft een drukke testdag te worden in Barcelona. Aston Martin verscheen gistermiddag pas laat voor het eerst op het circuit, dus de Britse formatie is er alles aan gelegen vandaag zoveel mogelijk informatie te verzamelen, voordat de wintertests over twee weken in Bahrein worden hervat.
