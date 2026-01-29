De vierde dag van de testweek in Barcelona zit erop, en vandaag kwamen zes teams in actie. Daarbij was ook het geplaagde Aston Martin, dat eindelijk met de AMR26 verscheen. Mercedes zette echter wederom de toon qua snelheid, terwijl Ferrari de echte kilometervreter was.

Het was voor Mercedes opnieuw een sterke dag. Het team uit Brackley zette daarmee de lijn voort die het de afgelopen dagen heeft ingezet en wist in totaal 168 ronden af te leggen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Toch was het niet het team met de meeste kilometers; dat was Ferrari, dat in totaal 170 rondjes wist te rijden in Spanje.

Aanwezige teams

Red Bull Racing liet al weten donderdag niet aanwezig te zijn in Barcelona, maar hoopt vrijdag wel weer de RB22 te hebben hersteld na de crash van Isack Hadjar op dinsdag. Het zusterteam kwam echter wel in actie, waarbij zowel Liam Lawson als Arvid Lindblad de baan opgingen. In totaal wist het team 111 rondjes af te leggen met de Red Bull Ford-motor. Ook McLaren was terug op de baan. Oscar Piastri reed de ochtendsessie, maar moest de middagsessie verstek laten gaan vanwege problemen met de MCL40.

AMR26 debuteert, maar kampt ook met problemen

Daarnaast wist Aston Martin alsnog de AMR26 op de baan te krijgen, al was dat pas in de slotfase van de testsessie in de middag. Lance Stroll mocht de nieuwe wagen testen, maar kwam niet verder dan vijf rondjes. De wagen viel stil, al is nog niet duidelijk waarom. De sessie werd daarom met een rode vlag beëindigd.

