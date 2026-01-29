VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
Max Verstappen heeft de Formule 1-wintertest in Barcelona op een onverwachte manier onderbroken. De Nederlander vloog gisteren naar huis, maar niet om even bij te komen. Verstappen nam deel aan een livestream van zijn simraceteam Team Redline, omdat de schade aan de Red Bull RB22 van de Oostenrijkse formatie zo groot was na de crash van teammaat Isack Hadjar.
