In de nieuwe podcastaflevering van GPFans Raceteam bespreken GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher onder andere welk team op voorhand de beste papieren lijkt te hebben voor 2026.

Een nieuw tijdperk is aangebroken in de Formule 1. De technische reglementen zijn volledig op de schop gegaan en voor het eerst in lange tijd wordt er met nieuwe krachtbronnen verreden. Deze motoren hebben een verdeling van 50/50 wat betreft motorisch en elektrisch vermogen. Het wordt dus bijzonder interessant om te zien welke motorleverancier, Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing of Audi, met het beste pakket naar de baan komt. In GPFans Raceteam vraagt Sebastiaan Kissing zich hardop af of Lando Norris kans maakt om zijn wereldkampioenschap dit jaar te prolongeren.

Artikel gaat verder onder video

Norris ook dit jaar kanshebber?

Jan Bolscher haakt in: "Dat denk ik niet. Ik vind Norris absoluut geen slechte coureur, maar ik denk niet dat hij nog eens een wereldkampioenschap wint. Ik vraag me af of hij nog een keer zo diep kan gaan, al heeft hij zich vorig seizoen wel heel goed ontwikkeld. Ik denk dat Piastri er dit jaar boven staat." Kissing vervolgt: "Als we kijken naar het verleden, is Mercedes de grote favoriet. Heel veel teams gaan een Mercedes-krachtbron gebruiken. Alpine wil met die Mercedes-krachtbron zelfs voor podiumplaatsen gaan, ondanks een puntloos seizoen in 2025. Jij denkt dat die Mercedes-krachtbron bovenaan zal staan?"

Russell grote favoriet?

Bolscher: "Ja, de Mercedes-krachtbron is voor mij de grote favoriet, en dan is het nog een kwestie van die krachtbron goed integreren in het chassis. Dat is aan de teams zelf. Daarom is ook het team van Mercedes voor mij de grote favoriet. Als ik een voorspelling zou moeten doen, denk ik dat George Russell een grote kanshebber is op het wereldkampioenschap."

Gerelateerd