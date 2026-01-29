'Russell serieuze kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1' | GPFans Raceteam
'Russell serieuze kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1' | GPFans Raceteam
In de nieuwe podcastaflevering van GPFans Raceteam bespreken GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher onder andere welk team op voorhand de beste papieren lijkt te hebben voor 2026.
Een nieuw tijdperk is aangebroken in de Formule 1. De technische reglementen zijn volledig op de schop gegaan en voor het eerst in lange tijd wordt er met nieuwe krachtbronnen verreden. Deze motoren hebben een verdeling van 50/50 wat betreft motorisch en elektrisch vermogen. Het wordt dus bijzonder interessant om te zien welke motorleverancier, Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing of Audi, met het beste pakket naar de baan komt. In GPFans Raceteam vraagt Sebastiaan Kissing zich hardop af of Lando Norris kans maakt om zijn wereldkampioenschap dit jaar te prolongeren.
Norris ook dit jaar kanshebber?
Jan Bolscher haakt in: "Dat denk ik niet. Ik vind Norris absoluut geen slechte coureur, maar ik denk niet dat hij nog eens een wereldkampioenschap wint. Ik vraag me af of hij nog een keer zo diep kan gaan, al heeft hij zich vorig seizoen wel heel goed ontwikkeld. Ik denk dat Piastri er dit jaar boven staat." Kissing vervolgt: "Als we kijken naar het verleden, is Mercedes de grote favoriet. Heel veel teams gaan een Mercedes-krachtbron gebruiken. Alpine wil met die Mercedes-krachtbron zelfs voor podiumplaatsen gaan, ondanks een puntloos seizoen in 2025. Jij denkt dat die Mercedes-krachtbron bovenaan zal staan?"
Russell grote favoriet?
Bolscher: "Ja, de Mercedes-krachtbron is voor mij de grote favoriet, en dan is het nog een kwestie van die krachtbron goed integreren in het chassis. Dat is aan de teams zelf. Daarom is ook het team van Mercedes voor mij de grote favoriet. Als ik een voorspelling zou moeten doen, denk ik dat George Russell een grote kanshebber is op het wereldkampioenschap."
Gerelateerd
Net binnen
Mercedes nadert indrukwekkende mijlpaal tijdens testweek Barcelona
- 22 minuten geleden
Scarborough ziet in RB22 nog altijd invloed van Newey: 'Zeer interessante auto'
- 55 minuten geleden
LIVE | F1-testdagen in Barcelona: Russell opent middag als snelste, nog geen actie bij Aston Martin
- 1 uur geleden
- 9
Shovlin over W17: "Kilometers liggen iets boven verwachting"
- 1 uur geleden
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 2 uur geleden
- 2
Dit hebben Max Verstappen en F1-collega's verdiend tijdens het seizoen van 2025
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari