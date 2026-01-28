Hoewel de Formule 1 in 2026 zou gaan rijden op honderd procent duurzame brandstoffen, blijkt volgens Motorsport.com dat de teams momenteel in Barcelona rondrijden op een soort tussenbrandstof. De kosten hiervan liggen zo’n 85 procent lager dan die van de nieuwe e-fuel, die vanaf Melbourne wél wordt verwacht.

De afgelopen maanden is er veel gesproken over de nieuwe motoren en wagens in de Formule 1. Toch krijgt de sport ook te maken met nieuwe brandstof en hoewel dat wellicht geen spannend onderwerp lijkt, speelt het vanaf het nieuwe seizoen wel degelijk een grote rol. Het is de bedoeling dat de brandstofleveranciers (Shell, Petronas, BP en ExxonMobil) vanaf dit jaar honderd procent duurzame brandstoffen gaan leveren, maar in de praktijk blijkt dat lastiger dan gedacht.

Artikel gaat verder onder video

Tussenoplossing

Bronnen melden aan het medium dat de teams momenteel rijden op fossiele brandstoffen die zijn geproduceerd volgens het ISO 2025-proces, waardoor de brandstof alsnog de eigenschappen heeft van de brandstof die tijdens het raceweekend in Melbourne in de wagens moet zitten. Daarnaast wordt de brandstof omschreven als een soort tussenoplossing.

Peperduur en lastig te produceren

De reden waarom voor de eerste testweek is gekozen voor afwijkende brandstof, is tweeledig. Enerzijds is de productie van de nieuwe brandstof peperduur, anderzijds zouden de leveranciers nog worstelen met zowel het productieproces als de aanvoer van de grondstoffen die nodig zijn om de brandstof te ontwikkelen.

In eerste instantie zou de nieuwe brandstof vanaf het begin van deze week in Barcelona worden gebruikt, maar dat lijkt momenteel niet het geval te zijn. Tijdens de testweek in Bahrein wordt de nieuwe brandstof wél verwacht, zodat de teams ermee kunnen testen. Daarnaast moet het homologatieproces van de brandstof voor de testdagen in Bahrein bij de FIA ook zijn afgerond.

Gerelateerd