De eerste indrukken van de nieuwe Red Bull Ford Powertrains-motor zijn tijdens de wintertests in Barcelona veelbelovend, al is het nog niet perfect. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar sinds 26 januari 2026 de eerste officiële kilometers met de volledig nieuwe 2026-auto's worden gereden, heeft Red Bull een prima start weten te maken met hun eerste zelf ontwikkelde krachtbron.

Testcoureur Isack Hadjar, die maandag meer dan honderd ronden (om precies te zijn 107) wist af te leggen met de nieuwe RB22, was dan ook aangenaam verrast over de betrouwbaarheid van de krachtbron, ondanks de eerdere zorgen over de 'leercurve' van een nieuwe motorfabrikant. Sterker nog, Hadjar klokte op de openingsdag zelfs de snelste onofficiële tijd van 1:18.159, wat een sterke indicatie is van de potentie van het pakket.

Versnelde ontwikkeling

Ford's bijdrage richt zich sterk op de softwarematige aansturing en batterijtechnologie, waarbij de focus in de winterontwikkeling lag op voorspelbaarheid van de krachtafgifte in plaats van piekvermogen. Daarnaast profiteert Red Bull sterk van de 3D-printtechnologie van Ford, waardoor prototype-onderdelen in slechts vijf dagen kunnen worden geproduceerd, tegenover de zestien dagen die eerder nodig waren. Dit versnelt de ontwikkeling aanzienlijk, wat cruciaal is om de achterstand op gevestigde fabrikanten in te lopen. Een uitdaging blijft echter het gewicht van de motor, voornamelijk door de zwaardere batterijen, wat invloed heeft op de nieuwe push-rod ophanging van de RB22.

Nog niet perfect

In de paddock wordt Mercedes momenteel gezien als een sterke concurrent, mede door geruchten over een vermeend voordeel met betrekking tot de compressieverhouding. Mattia Spini, chief race engineer van Racing Bulls - dus ook rijdende met de Red Bull/Ford Powertrains-motoren - reageert tegenover Motorsport.com: "De motor doet het goed. Het is nog niet perfect, maar dat hadden we ook niet verwacht. We moeten zeker nog met bepaalde dingen aan de slag, maar het positieve is dat we in ieder geval goed samenwerken. Bij Red Bull Powertrains en ook bij onze eigen engineers is iedereen erg open, waardoor de relatie tussen beide groepen goed is. Eigenlijk zijn we zo'n beetje één team [met de motorenafdeling erbij], dus die relatie is op een goede manier begonnen en ik weet zeker dat we ook in deze richting doorwerken. Voor de eerste race zullen we de krachtbron nog verder finetunen."

