Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

Antonelli over eerste kilometers in de Mercedes W17: "Enorm leerproces"

Antonelli over eerste kilometers in de Mercedes W17: "Enorm leerproces"

Brian Van Hinthum

Brian Van Hinthum
Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

Kimi Antonelli heeft zijn eerste meters gemaakt in de gloednieuwe Mercedes W17, de wagen waarmee het team hoopt de strijd aan te gaan voor de titel in het Formule 1-seizoen van 2026. De jonge Italiaan reed de auto voor het eerst op Silverstone en later tijdens de shakedown in Barcelona en deelt zijn eerste indrukken over de complexe nieuwe wagen.

Na zijn eerste ronden op zowel Silverstone als het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar hij als eerste de baan op ging en 56 ronden aflegde, toont Antonelli zich positief. "De auto is fijn. Hij is erg prettig om mee te rijden", zo laat hij weten. Vooral de rijdbaarheid van de nieuwe krachtbron, waar voorafgaand nog "grote vraagtekens" over bestonden door de ingrijpende reglementswijzigingen, lijkt goed te zijn.

Managen

De 2026-reglementen brengen een radicale verandering met zich mee, met een 50/50 vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte. Dit betekent dat het elektrisch vermogen spectaculair toeneemt van 120 kW naar 350 kW, terwijl de MGU-H is afgeschaft. Deze veranderingen maken de krachtbron "een beetje anders vergeleken met wat we vorig jaar hadden", aldus Antonelli. "Het vereist wat meer management, maar het is allemaal te doen. Ik moet zeggen dat het team aan de PU-kant echt goed werk heeft geleverd."

Mercedes topfavoriet?

De complexiteit van de nieuwe regels strekt zich ook uit tot de bediening in de cockpit. Nieuwe systemen zoals de 'Manual Override Mode' voor inhaalacties vragen gewenning. "Het zal nog wat tijd kosten om alle opties, inhaalacties, override, al dat soort dingen uit te proberen," erkent Antonelli. Dit leerproces is cruciaal om het maximale uit de actieve aerodynamica en de nieuwe energiebeheersystemen te halen. Antonelli, die samen met George Russell het rijdersduo vormt voor Mercedes in 2026, benadrukt de inspanningen van het team om de nieuwe krachtbron optimaal te ontwikkelen. Mochten de geluiden kloppen, heeft Mercedes dit jaar een dijk van een auto tot de beschikking. Zover is het echter nog lang niet.

Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli
