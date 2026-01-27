De Formule 1-testdagen voor het seizoen van 2026 zijn in volle gang op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar in tegenstelling tot wat fans en media gewend zijn, gebeurt dit achter gesloten deuren. De teams hebben ervoor gekozen om onafhankelijke media buiten de deur te houden om zo de regie in eigen handen te houden en de berichtgeving te controleren.

De Formule 1 en de FIA wilden het aantal testdagen, dat in 2025 slechts drie dagen telde, graag verdubbelen. De teams hadden echter meer tijd nodig. Daarom sloegen ze de handen ineen, boekten gezamenlijk het circuit in Barcelona en sloten de deuren voor de buitenwereld. Zo kunnen ze de boodschap goed controleren. Er is wel een kleine televisieploeg van de Formule 1 aanwezig voor een beperkt aantal interviews en de teams zullen goedgekeurde informatie naar buiten brengen. Hoewel er op dag één al mensen van buiten proberen om een glimp op te vangen, zijn er binnen de hekken geen pottenkijkers.

De lessen van 2014

Of het allemaal zo nodig is, is een tweede. In 2014, de laatste keer dat de motorreglementen zo ingrijpend veranderd werden, waren alle tests openbaar. Het waren echter de problemen die sommige teams dat jaar ondervonden - met name Red Bull en Renault die door de slechte betrouwbaarheid slechts een schamele hoeveelheid kilometers konden maken - die de basis vormden voor deze beslissing. De allerbelangrijkste reden voor de gesloten deuren ligt dus niet bij de FIA of FOM, maar bij de teams zelf. Zij willen hun privacy waarborgen.

De overstap naar de V6 turbo-hybride motoren verliep destijds in 2014 catastrofaal voor de Renault-aangedreven teams. De grootste uitdaging lag bij de software, die de complexe onderdelen van de krachtbron niet goed liet samenwerken. Vooral de MGU-H was extreem onbetrouwbaar en complex. Door het compacte ontwerp van de Red Bull vatte de auto regelmatig vlam door een gebrek aan koeling. Red Bull voltooide in de eerste testdagen slechts een fractie van de kilometers van Mercedes, wat leidde tot een jarenlange achterstand. Om een herhaling van dit 'drama van 2014' te voorkomen, zijn er voor 2026 cruciale wijzigingen doorgevoerd, zoals de afschaffing van de MGU-H en een verschuiving naar meer elektrisch vermogen.

Gezichtsverlies

De testdagen in Barcelona markeren de grootste technische revolutie in de geschiedenis van de Formule 1, met ingrijpende veranderingen aan zowel de motor als het chassis. De nieuwe 50/50 hybride Power Units, actieve aerodynamica met beweegbare vleugels, een lichter en smaller chassis, en nieuwe duurzame brandstoffen en banden vereisen een compleet nieuwe aanpak. Deze complexiteit en de gevoeligheid van de nieuwe 2026-reglementen zijn de belangrijkste redenen voor de extreme geheimhouding.

Teams vrezen voor betrouwbaarheidsproblemen bij de eerste runs van deze complexe systemen. De beslotenheid stelt hen in staat om kinderziektes op te lossen buiten het zicht van de wereldpers, zonder het risico op 'gezichtsverlies'. Bovendien willen teams voorkomen dat concurrenten unieke aero-oplossingen of verpakkingsinnovaties direct kopiëren via gedetailleerde foto's. Ook commerciële belangen spelen een rol; de F1 heeft contractuele afspraken met Bahrein om daar de eerste 'officiële' pre-season test met media-aandacht te houden, waardoor Barcelona puur dient als technische shakedown. Met de komst van nieuwe deelnemers zoals Audi en Cadillac is de onderlinge spionage intensiever dan ooit.

Wat er wel en niet naar buiten komt

Momenteel zijn tien van de elf teams actief in Barcelona, met uitzondering van Williams, dat kampt met vertragingen in de productie van hun nieuwe bolide. Hoewel er geen livebeelden zijn, zendt Sky Sports F1 elke avond rond 21:00 uur (Nederlandse tijd) een samenvatting uit met de belangrijkste gebeurtenissen en gelekte tijden. De meeste informatie over rondetijden en prestaties is echter onofficieel en afkomstig van lokale rapporten en datafeeds, aangezien officiële tijdwaarneming en live videobeelden ontbreken tijdens deze privédagen.

