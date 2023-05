Brian Van Hinthum

Donderdag 11 mei 2023 09:15 - Laatste update: 09:19

Valtteri Bottas rijdt momenteel met een dertiende plaats in het wereldkampioenschap een vrij kleurloos seizoen. De Finse coureur wist voorlopig alleen in de eerste race van het seizoen punten te scoren. Tijd om ook op wat andere dingen te focussen dus: Bottas begint een heuse eigen pizzeria.

Bottas beleefde in 2022 een vliegende start voor het team van Alfa Romeo en de Finse coureur is in Zwitserse dienst volledig opgebloeid na toch wel een lastige periode voor het team van Mercedes. Bottas heeft zich inmiddels in een geheel eigen stijl ontwikkeld en de tienvoudig Grand Prix-winnaar loopt tegenwoordig zelfs met een heuse mat rond door de paddock. Ook schept hij op Instagram bij tijd en wijle verbazing met zijn bijzondere levensstijl.

Nieuw pad voor Bottas

De nummer tien van vorig seizoen is nu echter een geheel nieuw carrièrepad ingeslagen. De Fin onthult namelijk op Instagram dat hij komende zomer een heuse pizzeria op wielen gaat lanceren. Het gaat hierbij om glutenvrije pizza's. "Glutenvrije pizza mist smaak en ziel voor zo lang als wij het eten. Naar ons idee was het tijd om hier verandering in te brengen. GG [Gheezy Gheeze] was zodoende geboren met het doel om knapperige en ovenverse pizza's op wielen te serveren voor iedereen. Komende zomer in Finland zal knapperiger zijn dan ooit", schrijft Bottas trots op zijn kanaal.