'McLaren-sleutelpersoon stapt over naar Ferrari en wordt nieuwe race-engineer Hamilton'

Ferrari staat op het punt een belangrijke technische aanwinst te verwelkomen voor het seizoen van 2026. Naar verluidt zal Cédric Michel-Grosjean de nieuwe race-engineer worden van Lewis Hamilton. Hij zou dan vertrekken bij McLaren. De overstap is nog niet officieel, aangezien de Fransman een verplichte periode van 'gardening leave' heeft.

Michel-Grosjean studeerde aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, een federaal, technisch instituut in Zwitserland. Hij behaalde daar een Master of Science in mechanical engineering. Hij ging in 2017 aan de slag bij McLaren, eerst als stagiair Racing Technology en als vrijwillig strateeg. Vervolgens kreeg hij de ene na de andere promotie. Na een half jaar als datawetenschapper werkte Michel-Grosjean tot eind 2022 als trackside performance engineer. Die rol deed hij in verschillende vormen, voordat hij in 2025 het hoofd van de trackside performance engineer werd. Hij was daar verantwoordelijk voor wat er met de auto van Oscar Piastri gebeurde.

Hamiltons zoektocht naar de juiste klik

Volgens AutoRacer.it gaat Michel-Grosjean de overstap maken van McLaren naar Ferrari om Hamilton te ondersteunen als race-engineer. De keuze voor Michel-Grosjean is niet toevallig. Hamilton zou na een moeizaam aanpassingsjaar bij Ferrari in 2025, waarin hij geen overwinningen of podiums behaalde, hebben aangedrongen op veranderingen binnen zijn technische team. De zevenvoudig wereldkampioen was nauw betrokken bij de zoektocht naar een engineer die beter bij zijn rijstijl en communicatie past, specifiek zoekend naar een 'McLaren-stijl' of 'Mercedes-stijl' van communiceren. Hamilton benadrukte hoe belangrijk het is om een goede klik te hebben met zijn nieuwe engineer, zeker met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026. "Het gaat veel werk vergen van de engineers. Er is duidelijk communicatie nodig, zodat coureurs echt alles uit deze nieuwe auto's kunnen halen", zei hij.

Gardening leave en tijdelijke oplossingen

Michel-Grosjean verliet McLaren eind 2025 en is sinds 1 januari 2026 officieel op 'gardening leave'. Dit verplicht verlof, dat voor technisch personeel op zijn niveau doorgaans minimaal een paar maanden kan duren, betekent dat hij niet direct bij de start van het seizoen 2026 operationeel zal zijn. Voor wintertests in Barcelona zal Hamilton waarschijnlijk tijdelijk worden bijgestaan door Carlo Santi, een ervaren kracht in de garage van Ferrari, en Bryan Bozzi, de huidige race-engineer van Charles Leclerc. Ferrari heeft inmiddels bevestigd dat de samenwerking met Hamiltons vorige engineer, Riccardo Adami, is beëindigd en dat hij een nieuwe rol zal krijgen binnen de Ferrari Driver Academy.

