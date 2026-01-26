De eerste Formule 1-test voorafgaand aan het seizoen, ook wel bekend als de Barcelona-shakedown, vindt deze week plaats van 26 januari tot en met 30 januari. We leggen je uit alles wat je moet weten.

De shakedown wordt gehouden van maandag 26 januari tot en met vrijdag 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Elk team mag tijdens deze week drie dagen testen. Het draait hierbij minder om pure prestaties: de Barcelona-shakedown is vooral bedoeld om data te verzamelen over de nieuwe auto’s en krachtbronnen. Betrouwbaarheid is eveneens een belangrijk doel. Coureurs krijgen daarnaast de kans om te wennen aan de nieuwe auto’s en beter vertrouwd te raken met het energiemanagement over een ronde. Voor de teams en coureurs die aanwezig zijn, is dit de eerste uitgebreide test van de 2026-auto’s en de nieuwe reglementen.

Artikel gaat verder onder video

Welke F1-teams missen de test in Barcelona?

We weten al dat McLaren de eerste testdag in Barcelona zal overslaan. Teambaas Andrea Stella bevestigde dat dit gebeurt om zoveel mogelijk tijd te winnen voor de ontwikkeling van de auto. “We zijn van plan om op dag twee of dag drie te beginnen met testen. We zullen niet op dag één testen,” zei Stella. “We wilden onszelf zo veel mogelijk tijd geven voor ontwikkeling. We starten op dag twee of drie en testen vervolgens drie dagen.”

Williams zal de hele testweek overslaan. Het team bevestigde aan GPFans: “Atlassian Williams F1 Team heeft besloten niet deel te nemen aan de shakedown in Barcelona volgende week vanwege vertragingen in het FW48-programma, terwijl we blijven streven naar maximale prestaties van de auto. Het team zal in plaats daarvan volgende week een reeks tests uitvoeren, waaronder een VTT-programma, met de 2026-auto ter voorbereiding op de eerste officiële test in Bahrein en de eerste race van het seizoen in Melbourne. We kijken ernaar uit om de komende weken weer de baan op te gaan en willen onze fans bedanken voor hun voortdurende steun – er is veel om naar uit te kijken in 2026.”

Ondertussen weten van de eerste testdag, maandag 26 januari, dat naast McLaren en uiteraard Williams ook Ferrari en Aston Martin niet in actie komen.

Waarom is de F1-test geheim?

Omdat het om een besloten test gaat, heeft de pers geen toegang tot de shakedown in Barcelona. Slechts een kleine filmploeg mag aanwezig zijn om content te maken voor teams en coureurs. Er zullen geen data of tijden beschikbaar zijn voor het publiek tijdens deze eerste test. De focus ligt vooral op het maken van kilometers; prestaties en rondetijden zijn niet doorslaggevend en zullen waarschijnlijk geen realistisch beeld geven van wat we later in Melbourne zullen zien. Men zegt dat het besloten karakter moet voorkomen dat informatie uitlekt als bepaalde teams problemen hebben, al blijft dat in het huidige tijdperk van smartphones en sociale media lastig volledig te voorkomen. Desondanks zal Sky Sports F1 elke avond verslag doen met een samenvattend programma, dat elke avond om 21:00 uur (Britse tijd) live wordt uitgezonden. De show is te zien op hun hoofdkanaal en op YouTube.

Waarom mogen F1-teams maar drie dagen rijden?

Drie dagen testen in een periode van vijf dagen klinkt misschien vreemd, maar dit is juist handig voor de teams. Als er bijvoorbeeld slecht weer wordt voorspeld, zoals regen of zelfs sneeuw, kunnen teams wachten tot een betere dag om te rijden. Of een team kan één dag rijden, de volgende dag aan de auto werken en daarna weer de baan op gaan.

Wanneer is de F1-test in Bahrein?

De eerste test in Bahrein vindt plaats van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari op het Bahrain International Circuit. Op elke dag wordt er gereden van 10:00 tot 19:00 lokale tijd, verdeeld over een ochtend- en middagsessie. Niet alles zal live op tv of via een livestream te zien zijn. De uitzending per dag is beperkt tot één uur en begint elke dag om 16:00 uur Nederlandse tijd. De tweede test in Bahrein vindt plaats van woensdag 18 februari tot en met vrijdag 20 februari. Deze wordt wel volledig uitgezonden.

Hebben alle F1-teams hun auto al gepresenteerd?

Nee, nog niet alle F1-teams hebben hun auto al gepresenteerd voor Barcelona. Tot nu toe hebben Red Bull, Racing Bulls, Audi, Haas, Mercedes, Ferrari en Alpine hun auto (of in ieder geval de livery) gelanceerd. De overige teams die hun 2026-auto nog niet hebben onthuld, zullen in Barcelona testen met een tijdelijke livery.

Gerelateerd