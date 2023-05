Brian Van Hinthum

Woensdag 10 mei 2023 18:10

De situatie rondom Michael Schumacher blijft de gemoederen bezighouden en Johnny Herbert denkt dat de medische status van Schumacher Sr. uiteindelijk ook een cruciale rol heeft gespeeld in de manier waarop Mick Schumacher zijn Formule 1-avontuur heeft beleefd. Dat moest hij immers doen zonder hulp van zijn vader.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Druk op Mick Schumacher

Het betekende dat zoon Mick het zonder de hulp en expertise van zijn vader moest doen in de Formule 1. De jonge Duitser kreeg bij het team van Haas de kans, maar in twee jaar tijd voldeed hij niet aan de verwachtingen van Guenther Steiner en Gene Haas en dus moest hij uiteindelijk zijn spullen pakken. Herbert denkt dat hij door de hele situatie 'door een hel' gegaan moet zijn. "Michael Schumacher's gezondheid is natuurlijk ook ontzettend triest voor Mick. Het kan niet makkelijk geweest zijn voor Mick, zeker door wat zijn vader bereikt heeft", vertelt de oud-coureur aan Ice36.

Door een hel

Hij vervolgt: "Je hebt je vader om je heen wanneer je jong bent. Opeens is zijn vader er dan niet meer om er van te genieten en hem te begeleiden. Er zijn een hoop mensen die Mick door de jaren heen hebben geholpen, maar ik denk dat het een situatie is waarvan hij het geweldig had gevonden als zijn vader erbij was geweest." Toch heeft Schumacher Jr. het knap gedaan, meent Herbert. "Hij is er fantastisch mee omgegaan. Er was zoveel media-aandacht alleen al om wie hij was en is. Dan heb je de verwachtingen door wat zijn vader allemaal heeft gedaan. Hij moet door een hel gegaan zijn door alle druk. Heeft hem dat uiteindelijk genekt? Misschien."