Morgen is het zover: de aftrap van het F1-seizoen 2026 met de eerste testweek in Barcelona. Het team van Williams is niet aanwezig omdat ze achterlopen op schema, maar wie laten er de komende dagen wél een goede indruk achter? Lando Norris is in ieder geval vastberaden meer WK-titels te winnen, terwijl ook iedereen maar wat graag wil weten of Red Bull inderdaad een motorfoefje heeft toegepast. Dit en veel meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Veel van de huidige berichten richten zich op de start van het 2026-seizoen. Zo waarschuwde Flavio Briatore de concurrentie dat Alpine voor het podium mee wil gaan doen, terwijl McLaren-teambaas Andrea Stella aangaf ook dit jaar de welbekende 'papaya rules' te gaan hanteren. Anderzijds werd er ook teruggeblikt op het verleden. Zo zag Jacques Villeneuve dat Oscar Piastri duidelijk een zware dobber had aan de verloren WK-strijd van vorig jaar. Ook kregen we vandaag nog wat quotes van voormalig F1-topman Ross Brown onder ogen, die stelde dat Red Bull "slim" gebruik heeft gemaakt van de reglementen als zij inderdaad een trucje met de motor hebben weten te bewerkstelligen. Dit en meer lees je hieronder in onze nieuwe GPFans Recap.

Villeneuve over titelstrijd Piastri: "Voor hem was het zwaarder dan voor Verstappen"

Oscar Piastri liep vorig seizoen op pijnlijke wijze de wereldtitel mis, maar krijg wellicht komend jaar een nieuwe kans - mits McLaren de auto op orde heeft. De Australiër heeft wat recht te zetten, zo denkt Jacques Villeneuve (54). De voormalig coureur stelt dat de wereldtitel voor Lando Norris bij Piastri een stuk harder aankwam dan bij Verstappen. "Van de drie coureurs, is het het zwaarst voor Oscar. Want hij finishte aan het einde als derde, achter Max, en werd dus niet eens tweede. Dat zal aan hem knagen", zei Villeneuve onder meer. Klik hier om het hele artikel met de uitspraken van Villeneuve te lezen.

Norris aast op meer wereldkampioenschappen: "Heb veel meer zelfvertrouwen"

Lando Norris vertelt na afgelopen seizoen veel meer zelfvertrouwen te hebben en heeft daarom een duidelijk doel voor ogen: zijn wereldkampioenschap Formule 1 aankomend seizoen prolongeren. Bij de Autosport Awards kreeg Norris de vraag of hij van plan is meer wereldkampioenschappen te winnen: "Dat is absoluut het doel. Ja, dat is echt het doel", klonk het. "Eén keer winnen geeft je natuurlijk veel meer zelfvertrouwen. Je moet je eigen manier vinden om met dingen om te gaan. Sommige mensen hebben veel vertrouwen, anderen wat minder. Ik ben nooit degene met het meeste zelfvertrouwen geweest. Dat is nu absoluut meer geworden." Lees hier het hele artikel over Norris

McLaren houdt 'papaya rules' in stand in 2026: "Blijven op onze manier racen"

McLaren wist vorig jaar zowel het constructeurs- als coureurskampioenschap te winnen en deed dat met de zogenoemde 'papaya rules'. Wat deze regels precies inhouden, is nooit helemaal bekend gemaakt, maar het betekent in ieder geval dat Oscar Piastri en Lando Norris vrij zijn om met elkaar te racen. Dit zal ook komend seizoen het geval zijn, zo bevestigt teambaas Andrea Stella: "We blijven racen op de 'McLaren-manier'. Als we in 2024 en vervolgens in 2025 succesvol zijn geweest, dan komt de extra waarde van die successen vooral voort uit de manier waarop we die hebben behaald: op een zeer samenwerkende, ondersteunende en hechte manier, samen met onze coureurs." Lees hier het hele artikel van Andrea Stella over de papaya rules.

Vasseur over 'grootste verandering in 25 jaar': "2026 wordt heel spannend seizoen"

Het Formule 1-seizoen van 2026 wordt er één om je vingers bij af te likken, zo denkt Ferrari-teambaas Fréderic Vasseur. De Fransman is van mening dat de reglementswijzigingen voor dit jaar de grootste zijn in de afgelopen 25 jaar. "2026 wordt zeker een heel spannend seizoen", zo zei Vasseur tijdens de officiële lancering van de nieuwe Ferrari SF-26 op 23 januari 2026. "Het is waarschijnlijk de grootste verandering in de Formule 1-reglementen in de afgelopen 25 jaar." Lees hier het hele artikel over Vasseur over het F1-seizoen van 2026.

Briatore geeft waarschuwing af: "Alpine moet iedere race strijden voor podium"

Het Formule 1-team van Alpine heeft hoge verwachtingen van aankomend F1-seizoen. De Franse renstal rijdt dit jaar met motoren van Mercedes en hoopt daarmee hoge ogen te gooien. Als het aan teamchef Flavio Briatore (75) ligt, gaat Alpine consequent meestrijden om het podium in 2026. "We willen Alpine in elke race zien strijden voor een podiumplaats", zo zegt hij. Volgens hem is er gewoonweg een glashelder doel bij Alpine: "We willen erbij zitten." Lees hier het hele artikel van Flavio Briatore.

Brawn over mogelijke 'compressie-truc' Red Bull: "Slim!"

Ross Brawn, voormalig topman van de Formule 1, bagatelliseert de recente geruchten over een vermeende maas in de wet rondom de 2026-motorreglementen. Hij spreekt eerder van een "slimme interpretatie van de reglementen" dan van een illegale truc. De discussie spitst zich toe op de compressieverhouding van de nieuwe krachtbronnen, waarbij teams mogelijk via thermische expansie een streepje voor hebben. "Nou, zoals het mij is beschreven, klinkt het gewoon als een slimme interpretatie van de reglementen," zo zei hij tegen Sky Sports. Brawn, die in het verleden zelf successen boekte met innovatieve oplossingen bij Ferrari en Brawn GP, erkent dat dit vaker voorkomt bij nieuwe regelgeving. "Ik weet er niet genoeg meer van, maar ik denk dat wanneer er nieuwe reglementen komen, zoals we in het verleden hebben gezien, er altijd wel iemand een slimme interpretatie toepast. Dat is wat er is gebeurd," aldus de Brit. Lees hier het hele artikel van Ross Brawn.

