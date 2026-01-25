McLaren wist vorig jaar zowel het constructeurs- als coureurskampioenschap te winnen en deed dat met de zogenoemde 'papaya rules'. Wat deze regels precies inhouden, is nooit helemaal bekend gemaakt, maar het betekent in ieder geval dat Oscar Piastri en Lando Norris vrij zijn om met elkaar te racen. Dit zal ook komend seizoen het geval zijn, zo bevestigt teambaas Andrea Stella.

De papaya rules zorgde er eind 2025 voor dat de titelstrijd nog onnodig spannend werd. Niet alleen deden zowel Norris als Piastri mee om de wereldtitel - ook Max Verstappen speelde nog een rol. En die externe bedreiging had McLaren al eerder af kunnen wenden, mits het al haar ballen op één van beide coureurs had gezet. Dat deed McLaren echter niet en daardoor werd de titelstrijd nog ongekend spannend. Het liep uiteindelijk allemaal goed af en Stella ziet dan ook geen reden om in 2026 af te stappen van de papaya rules. Hij stelt dat zijn team blijft racen op "de McLaren-manier".

Artikel gaat verder onder video

McLaren blijft ook in 2026 papaya rules hanteren

"Laat me beginnen met te zeggen hoe wij bij McLaren tegen racen aankijken", zo begint Stella. Ik heb het eerder gehad over de evolutie van het team richting 2026. Vorig jaar hebben we ook veel gesproken over interne competitie binnen McLaren. Vanuit dat oogpunt gaan we 2026 in met continuïteit. We blijven racen op de 'McLaren-manier'. Als we in 2024 en vervolgens in 2025 succesvol zijn geweest, dan komt de extra waarde van die successen vooral voort uit de manier waarop we die hebben behaald: op een zeer samenwerkende, ondersteunende en hechte manier, samen met onze coureurs."

Coureurs zijn al volop met 2026-seizoen bezig

Volgens Stella zijn Norris en Piastri al volop bezig met het nieuwe seizoen. Volgens de teambaas zit het duo "vol ideeën" en zijn ze "energiek en proactief" bezig. Ook zouden ze allebei staan achter de manier van racen bij McLaren. "Dat is dus het perspectief waarmee we als team het racen in 2026 tegemoet gaan", aldus Stella.

Gerelateerd