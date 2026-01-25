Ross Brawn, voormalig topman van de Formule 1, bagatelliseert de recente geruchten over een vermeende maas in de wet rondom de 2026-motorreglementen. Hij spreekt eerder van een "slimme interpretatie van de reglementen" dan van een illegale truc. De discussie spitst zich toe op de compressieverhouding van de nieuwe krachtbronnen, waarbij teams mogelijk via thermische expansie een streepje voor hebben.

Voor de 2026-motoren is de maximale geometrische compressieverhouding verlaagd van 18,0:1 naar 16,0:1. Dit is gedaan om de instap voor nieuwe motorfabrikanten te vergemakkelijken en om de prestaties van de verbrandingsmotor te beteugelen. Echter, er zijn geluiden dat sommige fabrikanten een manier hebben gevonden om deze 16:1-verhouding bij omgevingstemperatuur te halen, maar deze op het circuit, wanneer de motor warmer is en er thermische expansie optreedt, te verhogen. Dit kan een flink prestatievoordeel opleveren. Red Bull en Mercedes zouden dit 'trucje' toepassen.

Brawn spreekt van 'slimme interpretatie'

Brawn, die in 2022 afscheid nam van de Formule 1, kijkt nuchter tegen de situatie aan. "Nou, zoals het mij is beschreven, klinkt het gewoon als een slimme interpretatie van de reglementen," zo zei hij tegen Sky Sports. Brawn, die in het verleden zelf successen boekte met innovatieve oplossingen bij Ferrari en Brawn GP, erkent dat dit vaker voorkomt bij nieuwe regelgeving. "Ik weet er niet genoeg meer van, maar ik denk dat wanneer er nieuwe reglementen komen, zoals we in het verleden hebben gezien, er altijd wel iemand een slimme interpretatie toepast. Dat is wat er is gebeurd," aldus de Brit.

Red Bull-Ford in het vizier

De geruchten doen de ronde dat één of twee motorfabrikanten de 16:1 compressieverhouding overschrijden door materialen te gebruiken die bij bedrijfstemperatuur uitzetten, waardoor de compressiekamer kleiner wordt en de verhouding dus effectief terugkeert naar 18,0:1 of hoger. Dit zou een tijdswinst van 0,3 tot 0,4 seconden per ronde kunnen opleveren. Red Bull-Ford wordt genoemd als één van de fabrikanten die mogelijk deze "grijze zone" heeft gevonden. De andere is Mercedes. Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Powertrains, wuifde dit echter weg als "veel gedoe om niets".

De beste verdediging is de aanval

Of er nu wel of niet slim is ingespeeld op het nieuwe reglement, volgens Brawn zit er voor de andere teams maar één ding op. "Voor de andere teams is de beste verdediging natuurlijk de aanval. Dat is wat ze doen", zo liet de voormalig F1-topman weten.

