Lando Norris vertelt na afgelopen seizoen veel meer zelfvertrouwen te hebben en heeft daarom een duidelijk doel voor ogen: zijn wereldkampioenschap Formule 1 aankomend seizoen prolongeren.

Na een zinderende seizoensontknoping greep Lando Norris afgelopen seizoen in Abu Dhabi zijn eerste wereldkampioenschap Formule 1. De McLaren-coureur was gedurende het seizoen lange tijd voornamelijk in gevecht met teammaat Oscar Piastri, maar in het laatste deel van het seizoen was het plots toch nog Max Verstappen die zichzelf opwierp als serieuze uitdager. Waar de Nederlander in Zandvoort nog tegen een achterstand van 104 punten aankeek, greep hij na de laatste race van het seizoen op slechts twee punten naast de titel.

Norris heeft meer zelfvertrouwen na eerste wereldtitel

Bij de Autosport Awards krijgt Norris de vraag of hij van plan is meer wereldkampioenschappen te winnen: "Dat is absoluut het doel. Ja, dat is echt het doel", klinkt het. "Eén keer winnen geeft je natuurlijk veel meer zelfvertrouwen. Je moet je eigen manier vinden om met dingen om te gaan. Sommige mensen hebben veel vertrouwen, anderen wat minder. Ik ben nooit degene met het meeste zelfvertrouwen geweest. Dat is nu absoluut meer geworden."

Terecht geloven in zichzelf

De Brit vervolgt: "Ik ben iemand van: eerst zien, dan geloven. Ook als het om mezelf gaat. Ik moest mezelf op dat hoogste podium zien staan, zien winnen, om te geloven dat ik het kon. Vorig jaar lukte het me om dat besef al te krijgen, vóórdat ik het had bereikt. Vorig jaar was de eerste keer dat ik echt in mezelf geloofde, en dat is ook terecht gebleken. Dat maakt het juist zo mooi."

