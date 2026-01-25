Vasseur over 'grootste verandering in 25 jaar': "2026 wordt heel spannend seizoen"

Het Formule 1-seizoen van 2026 wordt er één om je vingers bij af te likken, zo denkt Ferrari-teambaas Fréderic Vasseur. De Fransman is van mening dat de reglementswijzigingen voor dit jaar de grootste zijn in de afgelopen 25 jaar. "2026 wordt zeker een heel spannend seizoen", zo zei Vasseur tijdens de officiële lancering van de nieuwe Ferrari SF-26 op 23 januari 2026. "Het is waarschijnlijk de grootste verandering in de Formule 1-reglementen in de afgelopen 25 jaar."

Een revolutie in de Formule 1

Bijna elk aspect van de Formule 1-auto wordt aangepakt met de ingrijpende reglementswijzigingen. Vasseur vertelde dat onder meer het chassis, de motor, de batterij, de banden en de sportieve reglementen worden aangepast. Het concept van de 'wendbare auto' staat centraal, met als doel de bolides compacter, lichter en duurzamer te maken. Zo wordt de wielbasis met 200 millimeter ingekort naar maximaal 3400 millimeter en de breedte van de auto met 100 millimeter verkleind naar 1900 millimeter. Ook het minimumgewicht daalt met 30 kilogram naar 768 kilogram. Het huidige DRS-systeem verdwijnt en maakt plaats voor actieve aerodynamica met beweegbare voor- en achtervleugels, die kunnen schakelen tussen een hoge downforce (Z-modus) voor bochten en lage luchtweerstand (X-modus) voor maximale snelheid op rechte stukken.

Onzekerheid en de rol van de coureurs

"We moeten helemaal opnieuw beginnen met elk afzonderlijk onderwerp", zo benadrukt Vasseur dat het om een compleet nieuwe start gaat. Dit zorgt voor een onvoorspelbaar speelveld. "Wat spannend is aan de nieuwe reglementen, is dat iedereen waarschijnlijk verschillende richtingen heeft gekozen", zo legt Vasseur uit. "We zullen aan het begin van het seizoen een zeer open blik moeten hebben om op elke omstandigheid te reageren." Stabiliteit binnen de organisatie en een team dat gewend is samen te werken met dezelfde focus, zijn volgens hem cruciaal. De SF-26, met een glanzende, intensere rode lak en meer wit, heeft al wel een eerste shakedown gehad op Fiorano, maar er is nog veel onzekerheid. "Niemand weet nog waar we staan ten opzichte van de concurrentie totdat de eerste tests in Barcelona en Bahrein plaatsvinden", zo zegt Vasseur.

De cruciale steun van de Tifosi

Artikel gaat verder onder video

Aan de gepassioneerde Tifosi, de fans van Ferrari, heeft Vasseur een duidelijke boodschap: "Een enorme 'grazie mille' voor jullie steun." De teambaas weet hoe belangrijk hun onvoorwaardelijke support is. "We weten als team dat we de steun van de Tifosi nodig hebben, van de coureurs, van de engineers. Voor mij is het erg belangrijk, zelfs cruciaal, om de steun van de Tifosi in elke omstandigheid te hebben." De Tifosi lieten al van zich horen toen ze in de koude ochtend met z'n allen probeerden een glimp op te vangen van de nieuwe bolide tijdens de vroege 'shakedown' van de SF-26 op Fiorano.

Belangrijkste wijzigingen voor het Formule 1-seizoen 2026 Aspect Wijziging Doel Wielbasis Ingekort met 200 mm (max. 3400 mm) Compactere auto's Breedte Verkleind met 100 mm (max. 1900 mm) Compactere auto's Minimumgewicht Daling met 30 kg (naar 768 kg) Lichtere auto's Aerodynamica Actieve aerodynamica (vervangt DRS) Flexibiliteit tussen downforce en snelheid Krachtbron Gelijke verdeling brandstof/elektrisch vermogen, MGU-K 3x krachtiger Duurzaamheid en prestaties Energieterugwinning Verdubbeling (naar 8,5 MJ) EfficiÃ«ntie

Gerelateerd