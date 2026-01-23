McLaren Racing heeft de juridische strijd gewonnen tegen Álex Palou. De rechter heeft McLaren een schadevergoeding van meer dan 12 miljoen dollar toegewezen vanwege contractbreuk door de viervoudig IndyCar-kampioen. Het bedrag zou het team compenseren voor commerciële verliezen en ontregeling die het heeft geleden, toen Palou het contract met het papajateam niet nakwam.

In het midden van de zaak lag een getekende overeenkomst voor de IndyCar-seizoenen van 2024 tot en met 2026. Palou besloot echter de overeenkomst niet na te komen. Hij bleef daarom bij Chip Ganassi Racing in plaats van dat hij zich voegde bij Arrow McLaren, het IndyCar-team van de Britse formatie. McLaren had meer dan 20 miljoen dollar geëist, maar de rechter vond slechts een deel van de claims gegrond. Hoe dan ook, McLaren heeft wel haar gelijk gekregen, en de schadevergoeding die is toegewezen, is vooral gebaseerd op misgelopen inkomsten uit sponsorcontracten, waaronder die met telecomgigant NTT.

Zak Brown reageert op uitspraak

Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, gaat in op de uitspraak van de rechtbank. "Dit is een volkomen terechte uitspraak voor McLaren Racing", begon de Amerikaan." Zoals de uitspraak aantoont, hebben we duidelijk bewezen dat we aan al onze contractuele verplichtingen jegens Álex hebben voldaan en de gemaakte afspraken volledig zijn nagekomen. We danken de rechtbank voor het erkennen van de aanzienlijke commerciële impact en de verstoring die ons bedrijf heeft ondervonden als gevolg van het contractbreuk van Alex met het team."

Palou was boos over gemiste kans in Formule 1

McLaren wilde in de Formule 1 na 2022 af van Daniel Ricciardo, die tegenvallend presteerde ten opzichte van Lando Norris. Het leek erop dat Brown zijn pijlen had gericht op Palou. Hij had net zijn eerste kampioenschap in de IndyCar gewonnen. De Spanjaard heeft er ondertussen dus nog drie titels aan toegevoegd naast de zege in de Indianapolis 500. Toen hij zijn handtekening zette onder een McLaren-contract, ging hij ervanuit in 2023 of 2024 zijn F1-debuut te maken. Omdat het stoeltje onverwachts naar Oscar Piastri ging, besloot Palou om in de IndyCar te blijven bij Chip Ganassi Racing.