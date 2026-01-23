Ferrari lijkt al na één ronde op het privécircuit van Fiorano in de problemen te zijn gekomen. Lewis Hamilton werd naar buiten gestuurd met de gloednieuwe SF-26, maar de scharlakenrode F1-bolide is midden op de baan tot stilstand gekomen.

Eerder vandaag trok de Scuderia het doek af van de SF-26, waarmee het zal proberen overwinningen en het wereldkampioenschap te pakken in het aankomende Formule 1-seizoen. Charles Leclerc en Hamilton zijn bij het team gebleven. Ze komen af van een teleurstellend jaar, waarin ze in geen enkele Grand Prix de zege wisten te pakken. Op de Sprint in China na kwam de zevenvoudig wereldkampioen überhaupt niet op het podium terecht.

Hamilton meteen in de problemen

Hamilton kreeg de eer om het eerste rondje van de SF-26 te doen op Fiorano. Maar aan die eer lijkt al gauw een einde te zijn gekomen. De Brit kwam het rechte stuk op om het eerste rondje te voltooien, maar kwam net na de brug tot stilstand. Dat was vlakbij de ingang van de korte pitstraat. De Ferrari-monteurs renden naar de auto om deze veilig te stellen en terug te brengen naar de garage. Bekijk de beelden hier.

UPDATE 12:45 uur: Op Sky Italia werd zojuist uitgelegd dat Hamilton expres stil is gaan staan om het aantal kilometers dat verreden mag worden, te maximaliseren. Je mag maar 15 kilometer afleggen tijdens een shakedown. Omdat het circuit van Fiorano 2976 meter is, kun je maximaal vijf rondjes doen. Hoe er dan meer dan vijf rondjes verreden mogen worden volgens de reglementen door expres stil te staan, is niet duidelijk.

Sound ON! 🔊 The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

