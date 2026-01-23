Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
Ferrari lijkt al na één ronde op het privécircuit van Fiorano in de problemen te zijn gekomen. Lewis Hamilton werd naar buiten gestuurd met de gloednieuwe SF-26, maar de scharlakenrode F1-bolide is midden op de baan tot stilstand gekomen.
Eerder vandaag trok de Scuderia het doek af van de SF-26, waarmee het zal proberen overwinningen en het wereldkampioenschap te pakken in het aankomende Formule 1-seizoen. Charles Leclerc en Hamilton zijn bij het team gebleven. Ze komen af van een teleurstellend jaar, waarin ze in geen enkele Grand Prix de zege wisten te pakken. Op de Sprint in China na kwam de zevenvoudig wereldkampioen überhaupt niet op het podium terecht.
Hamilton meteen in de problemen
Hamilton kreeg de eer om het eerste rondje van de SF-26 te doen op Fiorano. Maar aan die eer lijkt al gauw een einde te zijn gekomen. De Brit kwam het rechte stuk op om het eerste rondje te voltooien, maar kwam net na de brug tot stilstand. Dat was vlakbij de ingang van de korte pitstraat. De Ferrari-monteurs renden naar de auto om deze veilig te stellen en terug te brengen naar de garage. Bekijk de beelden hier.
UPDATE 12:45 uur: Op Sky Italia werd zojuist uitgelegd dat Hamilton expres stil is gaan staan om het aantal kilometers dat verreden mag worden, te maximaliseren. Je mag maar 15 kilometer afleggen tijdens een shakedown. Omdat het circuit van Fiorano 2976 meter is, kun je maximaal vijf rondjes doen. Hoe er dan meer dan vijf rondjes verreden mogen worden volgens de reglementen door expres stil te staan, is niet duidelijk.
Gerelateerd
Net binnen
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
- 40 minuten geleden
- 1
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
- 4 minuten geleden
- 44
LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Alpine
- 1 uur geleden
Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
- 1 uur geleden
- 4
Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari
- 1 uur geleden
In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari
- 1 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari