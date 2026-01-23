Racing Bulls kondigt nieuwe technisch directeur aan: Fallows terug binnen Red Bull-familie
Racing Bulls kondigt nieuwe technisch directeur aan: Fallows terug binnen Red Bull-familie
Red Bull heeft een nieuwe technisch directeur aangesteld voor het zusterteam. Dan Fallows heeft namelijk zijn handtekening gezet bij Racing Bulls. Het is een bekend gezicht van de energiedrankfabrikant. De Brit mag vanaf april aan de slag.
Fallows studeerde aerodynamica en begon zijn carrière in de Formule 1 in 2002 bij Jaguar, voordat hij kort daarna vertrok naar Dallara. Red Bull nam Jaguar echter over in 2005 en Fallows werd een jaar later teruggevraagd bij het in Milton Keynes gevestigde team. Daar nam hij de rol van teamleider op zich op de afdeling aerodynamica. Hij was medeverantwoordelijk voor de wereldkampioenschappen die de Oostenrijkse formatie behaalde samen met Sebastian Vettel. In 2014 werd hij hoofdengineer aerodynamica, totdat hij halverwege 2021 aankondigde naar Aston Martin over de stappen. Daar was hij een aantal seizoenen de technisch directeur.
Fallows gaat in april aan de slag
Vorig jaar vertrok Fallows echter bij Aston Martin en nu zien we hem weer binnen de Red Bull-familie. Hij mag zich de nieuwe technisch directeur noemen van Racing Bulls. "Ik ben erg verheugd om me bij VCARB aan te sluiten in een enerverende tijd voor het team. Er is een duidelijke visie en sterke technische ambitie, en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met [CTO] Tim [Goss] en de rest van de groep engineers om de prestaties te verbeteren en het team verder uit te bouwen voor de toekomst", zo laat Fallows weten.
Gerelateerd
Net binnen
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
- 41 minuten geleden
- 1
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
- 5 minuten geleden
- 44
LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Alpine
- 1 uur geleden
Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
- 1 uur geleden
- 4
Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari
- 1 uur geleden
In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari
- 1 uur geleden
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari