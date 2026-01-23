Red Bull heeft een nieuwe technisch directeur aangesteld voor het zusterteam. Dan Fallows heeft namelijk zijn handtekening gezet bij Racing Bulls. Het is een bekend gezicht van de energiedrankfabrikant. De Brit mag vanaf april aan de slag.

Fallows studeerde aerodynamica en begon zijn carrière in de Formule 1 in 2002 bij Jaguar, voordat hij kort daarna vertrok naar Dallara. Red Bull nam Jaguar echter over in 2005 en Fallows werd een jaar later teruggevraagd bij het in Milton Keynes gevestigde team. Daar nam hij de rol van teamleider op zich op de afdeling aerodynamica. Hij was medeverantwoordelijk voor de wereldkampioenschappen die de Oostenrijkse formatie behaalde samen met Sebastian Vettel. In 2014 werd hij hoofdengineer aerodynamica, totdat hij halverwege 2021 aankondigde naar Aston Martin over de stappen. Daar was hij een aantal seizoenen de technisch directeur.

Fallows gaat in april aan de slag

Vorig jaar vertrok Fallows echter bij Aston Martin en nu zien we hem weer binnen de Red Bull-familie. Hij mag zich de nieuwe technisch directeur noemen van Racing Bulls. "Ik ben erg verheugd om me bij VCARB aan te sluiten in een enerverende tijd voor het team. Er is een duidelijke visie en sterke technische ambitie, en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met [CTO] Tim [Goss] en de rest van de groep engineers om de prestaties te verbeteren en het team verder uit te bouwen voor de toekomst", zo laat Fallows weten.

