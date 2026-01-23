De FIA organiseerde gisteren, op donderdag 22 januari, een vergadering met de technische experts van alle motorfabrikanten in de Formule 1 om de discussie omtrent de compressieverhouding te bespreken. Naar verluidt is er nog geen definitieve oplossing of regelwijziging afgesproken na het vermeende trucje van Mercedes en Red Bull-Ford, maar er zou wel vooruitgang zijn geboekt in het definiëren van hoe het in de toekomst gemeten moet worden.

Waar het allemaal om draait, is de interpretatie van de nieuwe regels voor 2026 die een maximale compressieverhouding van 16:1 voorschrijven in de verbrandingsmotor. Lees hier hoe dat trucje precies werkt. Het probleem is dat deze verhouding momenteel alleen wordt gemeten bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor koud is. Teams als Mercedes en Red Bull worden ervan verdacht materialen te gebruiken die door thermische uitzetting de compressieverhouding tijdens het rijden, dus bij hogere temperaturen, kunnen verhogen tot 18:1. Het kan een prestatievoordeel van 15pk opleveren.

Audi, Ferrari en Honda dwongen vergadering af

Mercedes en Red Bull-Ford beweren echter dat hun ontwerpen volledig binnen de huidige, statische meetprocedures vallen en dus legaal zijn. Audi, Ferrari en Honda hebben bij de FIA geklaagd dat deze truc indruist tegen de geest van de reglementen, die voorschrijven dat auto's te allen tijde aan de regels moeten voldoen en niet alleen tijdens een statische meting. De FIA erkent de zorgen en heeft de interpretatie en naleving van de regels besproken met alle fabrikanten tijdens de vergadering van afgelopen donderdag. FIA-topman Nikolas Tombazis heeft zich recentelijk uitgesproken met de verwachting dat het "goedkomt".

FIA komt met verwachte, maar niet gewenste uitkomst

Veranderingen aan de fundamentele 2026-reglementen zijn onwaarschijnlijk op de korte termijn, aangezien het dan te laat is voor de teams om grote herontwerpen uit te voeren. De FIA zou mogelijk wel overwegen aanpassingen voor 2027 of realtime metingen in de toekomst te introduceren, als de huidige aanpak leidt tot te grote prestatieverschillen. Hoewel er vooruitgang is geboekt in het definiëren van een nieuwe meetmethode, is het onwaarschijnlijk dat deze voor de start van aankomend seizoen wordt geïmplementeerd. Het zou voor de motorleveranciers nu te complex en kostbaar zijn om een paar dagen voor de eerste officiële wintertest ingrijpende wijzigingen door te voeren.

Het besluit van de internationale autosportbond om niet direct in te grijpen, zou vooral bij Honda in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Volgens L'Equipe is Aston Martin, wat dit jaar een fabrieksteam van Honda is geworden, "woest". Dat de FIA tijdens aankomend seizoen niet wil ingrijpen, betekent niet dat er geen protesten mogen worden ingediend. Of Aston Martin ook echt met een protest gaat komen tijdens de seizoensopener in Australië, is afwachten.