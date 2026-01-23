Ferrari heeft zojuist beelden vrijgegeven van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de Formule 1. En dat maakt vanzelfsprekend de tongen los op social media.

Ferrari heeft zojuist als zesde team het doek van de wagen voor aankomend seizoen getrokken. De Italiaanse grootmacht onthulde de SF-26 live vanuit Fiorano. Onder toeziend oog van Lewis Hamilton, Charles Leclerc, andere prominenten en via YouTube-meekijkende fans, werd de nieuwe bolide van de Italiaanse grootmacht gepresenteerd. Alhoewel de livery logischerwijs voor het overgrote deel rood is, zijn er verschillende nieuwe details toegebracht. En dat maakt de tongen los op social media. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.

Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

YOU DID NOT DISAPPOINT. SHE’S GORGEOUS. — deni (@fiagirly) January 23, 2026

not sure how we feel about it😭 — Box Box (@BoxBox_Club) January 23, 2026

We so back !!! 🙌🥳🥳🥳 pic.twitter.com/qGGVwsubfa — E U P H O R I A 🇿🇦 (@_EuphoricM) January 23, 2026

Can’t wait to exit Q1 with this beauty 😍 — 𝑫𝑭𝑮 (@DFG_UTD) January 23, 2026

Possibly the worst unveil after vcarb this season. This is the best livery you decided to lock in? — Rapture (@NightTheRapture) January 23, 2026

THE BEST TRACTOR — DeepFuckingValue (@TheRoaringKitti) January 23, 2026

and I thought Audi was disappointing.

Nah just joking, looking great — Blindfolded One (@Blindfolded_one) January 23, 2026

