Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari
Ferrari heeft zojuist beelden vrijgegeven van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de Formule 1. En dat maakt vanzelfsprekend de tongen los op social media.
Ferrari heeft zojuist als zesde team het doek van de wagen voor aankomend seizoen getrokken. De Italiaanse grootmacht onthulde de SF-26 live vanuit Fiorano. Onder toeziend oog van Lewis Hamilton, Charles Leclerc, andere prominenten en via YouTube-meekijkende fans, werd de nieuwe bolide van de Italiaanse grootmacht gepresenteerd. Alhoewel de livery logischerwijs voor het overgrote deel rood is, zijn er verschillende nieuwe details toegebracht. En dat maakt de tongen los op social media. Bekijk hieronder een greep uit de reacties.
