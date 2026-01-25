Mattia Binotto vindt de verhalen over uit de hand gelopen brandstofprijzen onzin. De teambaas van Audi, die een samenwerking hebben met BP, legde uit dat hun brandstof helemaal niet zo duur is als door rivalen wordt beweerd. Hij verwacht dat het een politiek spelletje is van de F1-teams om regelwijzigingen van de FIA af te dwingen.

Ondanks dat de helft van het vermogen elektrisch wordt, blijft de brandstof in de verbrandingsmotor ontzettend belangrijk. De brandstof wordt CO2-neutraal. Koolstofdioxide wordt gehaald uit bronnen als huishoudelijk afval of non-food biomassa, wat bij temperaturen van 700°C wordt omgezet tot een gas. Of de koolstofdioxide wordt direct uit de atmosfeer getrokken. Door middel van chemische reacties wordt het gas omgezet in vloeibare koolwaterstoffen en dat kan gebruikt worden als een synthetische brandstof voor de Formule 1-auto. De synthetische brandstof wordt ook wel biobrandstof genoemd. Maatschappijen kunnen er ook voor kiezen om voor de Formule 1 e-fuel of elektrobrandstof te produceren via duurzame energie, zoals windenergie of zonne-energie.

Artikel gaat verder onder video

Verhalen over brandstofprijzen moet je met een korreltje zout nemen

"Deze brandstoffen ontwikkelen is alles behalve makkelijk. Het is een nieuwe technologie, en bij innovaties gaat iemand het bij het rechte eind hebben en anderen zullen achterlopen", vertelde Binotto bij Terruzzi Racconta. "Het zijn grote investeringen en ik denk dat elke brandstofleverancier ondertussen weet of ze een competitief voordeel hebben of niet. Degenen die denken dat ze achterlopen, zullen zeggen dat het veel te veel kost en dat de reglementen versimpeld moeten worden. Volgens mij, als je hoort over de brandstofprijzen, dan moet je het met een korreltje zout nemen."

Related image

BP-brandstof van Audi helemaal niet zo duur

"Ik heb gehoord dat sommigen zeggen dat het meer dan driehonderd euro per liter kost", vervolgde de Italiaan. "Nou, die van ons is dat niet meer. Die van ons is veel, veel minder duur. Elke keer als iemand het zegt [dat de brandstofprijzen heel hoog zijn], dan is dat om een politiek gevecht uit te lokken. Zij zullen het dan wel lastig hebben." Binotto benadrukte dat het inderdaad veel geld kostte om de technologie te ontwikkelen, maar dat de daadwerkelijke brandstof helemaal niet zo duur is, zoals door sommige leveranciers wordt beweerd. Hij denkt de verhalen door andere F1-teams verspreid worden in de hoop dat er regelwijzigingen komen.

Gerelateerd