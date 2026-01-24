Hoe laat en waar kun je de 24H Daytona 2026 kijken en welke Nederlanders doen mee?

We moeten nog even geduld hebben, voordat we de Formule 1 in actie gaan zien. Maar niet getreurd, want er is nog genoeg andere gave autosport om te volgen. Dit weekend kun je genieten van de Rolex 24 at Daytona. GPFans praat je bij over wat jij moet weten van deze befaamde wedstrijd.

De Rolex 24 at Daytona is een race van 24 uur op het Daytona International Speedway en het is de seizoensopener van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Er doen vier verschillende klasses mee. De GTP-klasse is voor de snelste LMDh- en LMH-prototypes, en hierin zijn Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac en Porsche actief. De LMP2-klasse is voor de langzamere prototypes van de Oreca 07-specificatie en hier moet één van de coureurs een amateur zijn. Dan hebben we nog de twee klasses waarin GT3-auto's deelnemen: GTD Pro en GT Daytona. In GTD Pro kunnen de teams fabriekssteun krijgen en mag je iedere coureur die je maar wilt, inzetten. In GT Daytona moet één van de twee vaste coureurs een Silver- of Bronze-gradatie hebben van de FIA.

Negen Nederlanders verspreid over zestig auto's

Zoals ieder jaar doen er een boel Nederlanders mee op Daytona. Renger van der Zande vinden we weer in de nummer-93-Acura van Meyer Shank Racing voor het volledige IMSA-seizoen naast Nick Yelloly. Honda-ster Kakunoshin Ohta en IndyCar-kampioen Álex Palou komen erbij voor Daytona. Tijmen van der Helm vinden we in de 'Banana Boat', de felgele Porsche 963 van JDC-Miller MotorSports. Robin Frijns doet met BMW en Team WRT mee aan de vijf Endurance Cup-races en kruipt in Daytona achter het stuur van de nummer-24 naast Sheldon van der Linde, René Rast en Dries Vanthoor.

Job van Uitert is de enige Nederlander in de LMP2-klasse en komt uit voor Intersport Racing naast Jon Field, Olly Jarvis en Seth Lucas. Nicky Catsburg vinden we het hele seizoen in de nummer-4-Corvette in de GTD Pro-klasse naast Tommy Milner, en Nicolás Varrone komt erbij voor de Endurance Cup.

Er doen vier Nederlanders mee in de GT Daytona-klasse. Max Verstappen-protegé Thierry Vermeulen kent de Ferrari 296 GT3 goed en heeft zich aangesloten bij Conquest Racing. Indy Dontje doet voor de vijfde keer mee met Winward Racing. Hij won de race al twee keer in de GT Daytona-klasse. Lin Hodenius rijdt eveneens in een Mercedes-AMG, maar dan in eentje van Lone Star Racing. Morris Schuring is een Porsche-expert en dus wordt hij door Manthey ingezet in de 1st Phorm-bolide.

Waar wordt het uitgezonden?

Voor de lezers die momenteel niet in Nederland zijn, is het hele seizoen van IMSA, en dus ook Daytona, live te volgen op YouTube. Het eerste deel van de wedstrijd staat hier al ingepland. Het is ook op IMSA TV te bekijken.

Op de Nederlandse televisie kunnen we de uitzending volgen via Ziggo Sport. De gehele race is te zien op Ziggo Sport 3 en grotendeels op het open kanaal van Ziggo Sport. De race gaat om 19:40 uur Nederlandse tijd, op deze zaterdag 24 januari, van start.

Bekijk hieronder de volledige deelnemerslijst voor de Rolex 24 at Daytona.

Here is the entry list for this weekend's 64th running of the Rolex 24 at Daytona with 11 cars in GTP, 13 in LMP2, 15 in GTD Pro and 21 in GT Daytona.#IMSA #Rolex24 pic.twitter.com/BopRFnGPNk — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) January 21, 2026

