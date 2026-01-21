Gabriele Bortoleto noemt zijn rol bij het nieuwe Audi Formule 1-team een "geweldige kans" en een "droom die uitkomt". De coureur sprak over de emotionele band binnen het team en de ambitie om geschiedenis te schrijven. Dit volgde op de officiële lancering van het Audi F1-project.

Bortoleto deelde zijn enthousiasme over het project: "Dat is een geweldige kans in mijn carrière. Toen ik de Formule 1 binnenkwam, wist ik al van het project en was ik er erg door geboeid." Hij voegde eraan toe: "Om voor de Vier Ringen te racen, een merk dat zo'n iconische en zegevierende geschiedenis in de autosport heeft, is simpelweg een droom die uitkomt."

Emotionele lancering

De lancering van de Audi R26 in Berlijn, op 20 en 21 januari 2026, was volgens Bortoleto een moment vol diepe emoties en trots voor het hele team. Hij beschreef de sfeer toen de nieuwe auto voor het eerst de baan op ging: "Je kon veel tranen in de ogen zien." Ook zelf had hij tranen in zijn ogen, wat de impact van dit moment voor hem en het team onderstreepte.

Ambitie voor de toekomst

Bortoleto, die samen met Nico Hülkenberg het rijdersduo vormt voor Audi's Formule 1-debuut in 2026, heeft duidelijke ambities: "Ik wil op een dag titels met hen winnen en ik zal daar elke dag en nacht die ik kan voor werken." Die toewijding is er volgens Bortoleto ook binnen het team: "Ik ben toegewijd aan het project, zij zijn toegewijd aan het project. En we kijken ernaar uit om geschiedenis te schrijven in de sport."

