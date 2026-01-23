Het wachten is bijna voorbij. Over een paar dagen zal de eerste testweek van het 2026-seizoen van start gaan in Barcelona. Welk team komt er goed uit de startblokken en zijn er daadwerkelijk trucjes toegepast bij sommige motoren? De voortekenen zijn niet voor iedereen even best: Ferrari viel stil tijdens de shakedown en Williams heeft zich afgemeld voor de testweek in Barcelona. Dit en nog veel meer lees je in onze fonkelnieuwe GPFans Recap, waarin we je in vogelvlucht meenemen door het laatste F1-nieuws.

Zo vlak voor het weekend gebeurde er weer het nodige in Formule 1-land. Nu de start van het seizoen steeds dichterbij komt en de eerste wintertest voor de deur staat, kunnen we definitief afscheid nemen van de komkommertijd. Vandaag was daar een uitstekend voorbeeld van. Het ene na het andere relevante nieuwtje zag vandaag het levenslicht. Zo werd onder meer bekend dat de tweede testdag in Barcelona letterlijk in het water dreigt te vallen, reageerde Red Bull op de geruchten omtrent haar motorfoefje, viel de nieuwe Ferrari pijnlijk stil tijdens de shakedown en liet Williams officieel weten niet op tijd klaar te zijn voor de testweek in Spanje. Dit en nog veel meer lees je vandaag in vogelvlucht in deze GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

De eerste testweek van de Formule 1 wordt aanstaande maandag afgetrapt op het circuit in Barcelona. De teams mogen tussen maandag en vrijdag drie dagen in actie komen, maar één dag lijkt op voorhand zeer ongunstig. Op dinsdag wordt er namelijk behoorlijk wat neerslag verwacht in Barcelona. Er is maar liefst 85 kans op regen en er wordt slechts één uurtje zon verwacht. In totaal kan er vijf milimeter regen vallen. Met een temperatuur van tussen de zeven en vijftien graden Celsius, is dit dus verre van een ideale testdag. De kans is dus aanwezig dat er op dinsdag weinig actie op de baan zal zijn in Barcelona. Lees het hele artikel over de regenachtige dinsdag in Barcelona hier.

Ferrari lanceert livery voor fonkelnieuwe SF-26

Ferrari heeft vandaag de beelden vrijgegeven van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de Formule 1. Op de beelden is uiteraard een dummy te zien - en niet de échte auto waarmee Ferrari in Melbourne aan de start zal verschijnen. De onthulling van de SF-26 is vooral bedoeld om de nieuwe livery aan het grote publiek kenbaar te maken. Spoiler alert: de Ferrari is rood. Lees het hele artikel over de nieuwe SF-26 hier.

Related image

Domper voor Ferrari kort na onthulling: SF-26 valt stil tijdens shakedown

Ferrari lijkt al na één ronde op het privécircuit van Fiorano in de problemen te zijn gekomen. Lewis Hamilton werd naar buiten gestuurd met de gloednieuwe SF-26, maar de scharlakenrode F1-bolide is midden op de baan tot stilstand gekomen. Dit gebeurde tijdens de welbekende shakedown - een moment waarop teams zeer beperkt hun auto naar buiten mogen sturen; soms puur om te testen en soms om beelden te schieten. Sommige bronnen suggereren dat Hamilton bewust stil ging staan om niet het maximaal aantal toegestane kilometers te overschrijden, maar volgens anderen is dat onzin en heeft Ferrari problemen. Lees het hele artikel over de SF-26 tijdens de shakedown hier.

In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine

Naast Ferrari onthulde ook Alpine vandaag haar nieuwe kleurstelling voor het seizoen van 2026. Alpine presenteerde haar A526, de auto waarmee Pierre Gasly en Franco Colapinto aankomend seizoen - voor het eerst aangedreven door een Mercedes-krachtbron - ten strijde trekken. Alpine heeft gekozen voor een voor een livery die op het eerste gezicht vrijwel identiek lijkt aan die van vorig jaar. Lees het hele artikel over de nieuwe A526 hier.

Related image

Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona

Williams heeft de pijnlijke beslissing moeten nemen om de eerste wintertest over te slaan. De blauwe bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz zijn er van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya dus niet bij. Het team legt in een statement uit: "e hebben vertragingen opgelopen in het programma van de FW48-bolide, terwijl we blijven pushen voor maximale prestaties. Het team zal in plaats daarvan een aantal tests uitvoeren, inclusief een VTT-programma [Virtual Test Track] met de 2026-auto volgende week." Lees hier het hele artikel over de afwezigheid van Williams in Barcelona.

Red Bull reageert op motortruc-geruchten: 'Veel lawaai, fabrikanten zijn nerveus'

Red Bull Racing blijft voorlopig kalm onder de controverse rondom vermeende technische 'trucjes' met de nieuwe motoren voor 2026. Technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Powertrains heeft de aantijgingen, die suggereren dat het team een maas in de wet heeft gevonden met betrekking tot de compressieverhouding, afgedaan als vooral "veel lawaai" om niks. "Ik denk dat er wat nervositeit heerst bij verschillende fabrikanten, omdat sommige teams misschien slimme technische trucjes toepassen", zo klinkt het. Lees hier het hele artikel van Red Bull over het zogenoemde motorfoefje.

Related image

Gerelateerd