De wereld van de Formule 1 ontwaakt langzaam uit haar winterslaap. Inmiddels hebben we al vier autopresentaties achter de rug, en vanaf aanstaande maandag staat de eerste testweek al op het programma. Vanaf 26 tot en met 30 januari is het circuit in Barcelona afgehuurd. Van deze vijf dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Deze testweek vindt plaats achter gesloten deuren. In februari worden er vervolgens twee keer drie testdagen verreden in Bahrein. Naar verluidt wordt van die eerste drie alleen steeds het laatste uur live uitgezonden, waar de tweede testweek in Bahrein volledig in beeld wordt gebracht.

Mist Williams de testweek in Barcelona?

In Barcelona mogen de teams zelf kiezen welke drie van de vijf dagen ze in actie willen komen. Het team van McLaren heeft al bevestigd de maandag aan zich voorbij te laten gaan, omdat ze de ontwikkelingstijd voor de MCL40 zo lang mogelijk willen benutten. Over het team van Williams gaan geruchten dat ze de testweek in z'n geheel mogelijk niet gaan redden, omdat er problemen zouden zijn met de ontwikkeling van het chassis. Red Bull Racing komt wel direct op maandag in actie, naar verluidt met zowel Max Verstappen als Isack Hadjar deels achter het stuur.

Natte omstandigheden op dindsdag

De Formule 1 heeft ervoor gekozen de teams vijf dagen de kans te geven om te testen om logistieke uitdagingen te voorkomen, maarr ook om rekening te houden met eventuele slechte weersomstandigheden. En dat lijkt een goede zet. Op dinsdag wordt er namelijk behoorlijk wat neerslag verwacht in Barcelona. Er is maar liefst 85 kans op regen en er wordt slechts één uurtje zon verwacht. In totaal kan er vijf milimeter regen vallen. Met een temperatuur van tussen de zeven en vijftien graden Celsius, is dit dus verre van een ideale testdag. De kans is dus aanwezig dat er op dinsdag weinig actie op de baan zal zijn in Barcelona.

