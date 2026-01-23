Red Bull reageert op motortruc-geruchten: 'Veel lawaai, fabrikanten zijn nerveus'
Red Bull Racing blijft voorlopig kalm onder de controverse rondom vermeende technische 'trucjes' met de nieuwe motoren voor 2026. Technisch directeur Ben Hodgkinson van Red Bull Powertrains heeft de aantijgingen, die suggereren dat het team een maas in de wet heeft gevonden met betrekking tot de compressieverhouding, afgedaan als vooral "veel lawaai" om niks.
In aanloop naar de officiële onthulling van de nieuwe livery in Detroit, sprak Hodgkinson met de media en zei daarover: "Ik denk dat er wat nervositeit heerst bij verschillende fabrikanten, omdat sommige teams misschien slimme technische trucjes toepassen." Maar hoeveel waarde moet hij hechten aan deze speculaties? "Ik doe dit al heel lang en het is meestal vooral lawaai. Je moet je gewoon op je eigen race concentreren." Red Bull zou - samen met Mercedes - deze 'foefjes' gebruiken, maar in hoeverre dat echt klopt, moet nog gaan blijken.
Red Bull en Mercedes omzeilen compressieregel?
De geruchten gaan dat Red Bull en Mercedes de nieuwe reglementen voor de compressieverhouding omzeilen. Deze is voor 2026 verlaagd van 18:1 naar 16:1. De FIA meet deze verhouding nu statisch bij omgevingstemperatuur. Bij deze tests zouden Red Bull en Mercedes netjes binnen de kaders vallen, maar in de praktijk wordt er wel degelijk extra vermogen behaald uit dit gedeelte - geruchten melden tot wel 15 pk extra. Andere teams en fabrikanten worden hier nerveus van en willen dat de FIA ingrijpt.
Verstappen wil of kan 'motortruc' niet bevestigen
Verstappen gaf al aan dat hij niet weet of Red Bull een bepaald foefje heeft gevonden. Toen hij de vraag kreeg of er tot wel 15 pk extra vermogen zou kunnen worden gerealiseerd met dit trucje, counterde hij: "Dat is onmogelijk om te zeggen". Maar Verstappen erkende wel dat zijn team "alles probeert wat mogelijk is" en "dat wij er alles aan doen om maximale prestaties uit de motor te halen".
FIA-vergadering met fabrikanten op 22 januari
De FIA heeft inmiddels een vergadering op 22 januari 2026 met alle betrokken motorfabrikanten om de regels te verduidelijken. Deze vergadering krijgt door de aanhoudende geruchten een extra lading, zeker omdat deze plaatsvindt vlak voor de start van de eerste wintertests op 26 januari. Deze ontmoeting met de fabrikanten stond echter al langer op het programma en is niet speciaal ingelast vanwege het mogelijke motortrucje van Red Bull en Mercedes.
