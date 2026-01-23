In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari
Ferrari heeft zojuist beelden vrijgegeven van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de Formule 1. Spoiler alert: de auto is rood.
Het team van Ferrari is alweer het zesde team dat het doek van de wagen voor aankomend seizoen heeft getrokken. Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls trapten het launch season af, gevolgd door Haas, Audi en Mercedes. Ferrari onthulde de SF-26 live vanuit Fiorano. Onder toeziend oog van Lewis Hamilton, Charles Leclerc, andere prominenten en via YouTube-meekijkende fans, werd de nieuwe bolide van de Italiaanse grootmacht gepresenteerd. Het zal geen verrassing zijn dat het Ferrari-rood de boventoon voert. Bekijk de foto's van de SF-26 hieronder.
