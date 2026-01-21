Audi F1 waarschuwt voor mogelijk reglementair gat rondom 2026-motoren
Mattia Binotto, de nieuwe teambaas van het Audi F1-project, heeft esen waarschuwing afgegeven over een mogelijk reglementair gat in de motorregels voor 2026. Het gaat om de compressieverhouding van de nieuwe 1.6-liter V6-motoren, en de vraag is of de onduidelijkheden niet een te groot concurrentievoordeel gaan opleveren.
De huidige regels, en dan met name Artikel C5.4.3, stellen de maximale compressieverhouding vast op 16:1, gemeten onder statische omstandigheden bij omgevingstemperatuur. Er is echter grote twijfel of de concurrentie, met name Mercedes en Red Bull-Ford, niet manieren hebben gevonden om deze compressieverhouding te verhogen, zodra de motor op bedrijfstemperatuur is. Dit zou bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde materialen die uitzetten bij hitte, kunnen. Het zou een prestatievoordeel van naar schatting 15 pk of 0,3 seconden per ronde op kunnen leveren.
Onzekerheid over metingen en legaliteit
Binotto legt uit dat er geen middelen zijn om te bewijzen of een motor op bedrijfstemperatuur boven de limiet zit, en dat de aanstaande FIA-bijeenkomst op 22 januari 2026 dan ook niet is bedoeld om retroactief dingen te verbieden, maar om een structurele zwakte in de regelgeving op te lossen. Het doel is om een manier te vinden om de compressieverhouding in real-time, tijdens het rijden, te meten, in plaats van alleen als de motor koud en gedemonteerd is.
Fabrikanten zoals Honda en Aston Martin delen de zorgen over de grijze gebieden in de nieuwe regels. Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, liet optekenen dat de reglementen veel ruimte laten voor interpretatie. Andy Cowell van Aston Martin voegde daar aan toe dat iedere fabrikant de regels opzoekt, en dat het aan de FIA is om te zorgen dat er een eerlijke en uniforme interpretatie is.
Ferrari bevestigt legaliteit, anderen onder verdenking
Graeme Lowdon, teambaas van het Cadillac F1-team dat in 2026 met Ferrari-motoren uit zal komen, liet echter met grote stelligheid optekenen dat de Ferrari-krachtbron "volledig legaal" is. Hij benadrukte dat Ferrari zich volledig houdt aan de nieuwe limiet van 16:1, zoals deze in de reglementen staat geschreven. Dit in tegenstelling tot de geruchten dat Mercedes en Red Bull Powertrains een maas in de wet zouden hebben gevonden.
De compressieverhouding is dan ook een van de grote politieke brandhaarden in de paddock. De FIA heeft een bijeenkomst met alle motorfabrikanten gepland staan om de verschillende interpretaties te bespreken, voordat de motorontwerpen definitief worden gehomologeerd. De FIA houdt echter vast aan de huidige meetprocedures, maar sluit aanpassingen voor 2027 niet uit, als er sprake is van onevenredige dominantie.
