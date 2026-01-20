Het socialmediateam van Red Bull Racing kon het niet laten om een post van Ferrari op de hak te nemen. Het Italiaanse team was de afgelopen dagen namelijk wat cryptisch op sociale media, en Red Bull zag daarin een kans om even te knipogen.

Waar Red Bull afgelopen donderdag de presentatie van de RB22 had, zal Ferrari dat op 23 januari doen. Het wordt voor de Scuderia een belangrijk seizoen, want het trotse Italiaanse team staat al geruime tijd droog. Lewis Hamilton werd in 2025 binnengehaald, maar ook de zevenvoudig wereldkampioen wist tot dusver nog niet te imponeren. Charles Leclerc weet zo nu en dan wel op te vallen, maar ook hij heeft bij Ferrari nog geen kampioenschapswinnende wagen gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull knipoogt na cryptische post Ferrari

Op sociale media laat Ferrari van zich horen met allerlei cryptische berichten. Een daarvan was een post waarin Leclerc en Hamilton te zien waren naast twee Ferrari’s, al waren die beelden vrij donker. De begeleidende tekst 'Built in the dark. Driven in the light' stond daaronder.

Built in the dark. Driven in the light 😮‍💨 pic.twitter.com/RIU9EgfdjR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 18, 2026

Red Bull deelde dinsdag een post waarin juist iets meer licht werd gebruikt en de RB22 werd getoond. Daarbij stond een tekst die duidelijk knipoogde naar de post van Ferrari: 'Built in the light. Also, driven in the light.'

Gerelateerd