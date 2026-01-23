Rabobank krijgt gelijk van rechter: klant moet wegwezen na VIP-reisje aan GP Abu Dhabi
Rabobank krijgt gelijk van rechter: klant moet wegwezen na VIP-reisje aan GP Abu Dhabi
Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft van de rechter te horen gekregen dat Rabobank de bankrelatie met het bedrijf terecht heeft beëindigd. De bank had twijfels over de integriteit van de bedrijfsvoering. Zo zou het uitzendbureau duizenden euro's hebben uitgegeven aan een personeelsreis naar de Grand Prix van Abu Dhabi, terwijl het aan de Rabobank verkondigde financiële problemen te hebben, zo meldt De Telegraaf.
De rechtbank Noord-Holland heeft op 7 januari 2026 geoordeeld dat Rabobank in haar recht stond om de klantrelatie te beëindigen. Dit volgde op twijfels van de bank over de integriteit van de bedrijfsvoering van het uitzendbureau. De bank moest in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de herkomst en bestemming van geldstromen controleren. Het uitzendbureau voldeed hier niet aan en dat leidde tot een conflict.
Formule 1-uitgaven onder de loep
Een belangrijk punt in de rechtszaak waren de uitgaven van het uitzendbureau aan de Formule 1. Het bureau gaf ruim €22.000 uit aan personeelsreizen naar de Grand Prix van Abu Dhabi, inclusief bezoeken aan een exclusieve VIP-lounge op het Yas Marina Circuit, terwijl het uitzendbureau beweerde meerdere financiële verslagen niet tijdig te kunnen opstellen vanwege geldgebrek. De rechter vond deze uitgaven aan de Formule 1 niet passen bij de normale bedrijfsvoering van een uitzendbureau. De zakelijke noodzaak van deze representatiekosten kon niet worden aangetoond en dat rechtvaardigde de twijfels van de bank, die al langer van het uitzendbureau als klant af wilde.
Uitzendbureau voerde twijfelachtig financieel beleid
De Rabobank had naast de gemaakte kosten aan de Formule 1 nog wel meer twijfels bij dit uitzendbureau. Zo kwam de bank erachter dat haar klant was opgenomen in het register van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vanwege verduistering van een lease-auto en fraude. Ook zou het uitzendbureau zakelijke rekeningen hebben gebruikt voor privé-uitgaven.
Net binnen
Rabobank krijgt gelijk van rechter: klant moet wegwezen na VIP-reisje aan GP Abu Dhabi
- 19 minuten geleden
Verstappen heeft "geen idee" of inhalen in F1 makkelijker wordt in 2026
- 1 uur geleden
- 1
Gigantische 'Silly Season' in 2026: veertien coureurs zonder contract
- 2 uur geleden
Villeneuve: 'Verstappen gaat Hamilton en Schumacher pakken, hij stopt gewoon niet'
- Vandaag 16:27
- 1
Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding
- Vandaag 15:43
Racing Bulls-teambaas noemt het "verdrietig" om Hadjar te zien vertrekken
- Vandaag 15:05
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari