Rabobank krijgt gelijk van rechter: klant moet wegwezen na VIP-reisje aan GP Abu Dhabi

Een uitzendbureau uit Alkmaar heeft van de rechter te horen gekregen dat Rabobank de bankrelatie met het bedrijf terecht heeft beëindigd. De bank had twijfels over de integriteit van de bedrijfsvoering. Zo zou het uitzendbureau duizenden euro's hebben uitgegeven aan een personeelsreis naar de Grand Prix van Abu Dhabi, terwijl het aan de Rabobank verkondigde financiële problemen te hebben, zo meldt De Telegraaf.

De rechtbank Noord-Holland heeft op 7 januari 2026 geoordeeld dat Rabobank in haar recht stond om de klantrelatie te beëindigen. Dit volgde op twijfels van de bank over de integriteit van de bedrijfsvoering van het uitzendbureau. De bank moest in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de herkomst en bestemming van geldstromen controleren. Het uitzendbureau voldeed hier niet aan en dat leidde tot een conflict.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1-uitgaven onder de loep

Een belangrijk punt in de rechtszaak waren de uitgaven van het uitzendbureau aan de Formule 1. Het bureau gaf ruim €22.000 uit aan personeelsreizen naar de Grand Prix van Abu Dhabi, inclusief bezoeken aan een exclusieve VIP-lounge op het Yas Marina Circuit, terwijl het uitzendbureau beweerde meerdere financiële verslagen niet tijdig te kunnen opstellen vanwege geldgebrek. De rechter vond deze uitgaven aan de Formule 1 niet passen bij de normale bedrijfsvoering van een uitzendbureau. De zakelijke noodzaak van deze representatiekosten kon niet worden aangetoond en dat rechtvaardigde de twijfels van de bank, die al langer van het uitzendbureau als klant af wilde.

Uitzendbureau voerde twijfelachtig financieel beleid

De Rabobank had naast de gemaakte kosten aan de Formule 1 nog wel meer twijfels bij dit uitzendbureau. Zo kwam de bank erachter dat haar klant was opgenomen in het register van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vanwege verduistering van een lease-auto en fraude. Ook zou het uitzendbureau zakelijke rekeningen hebben gebruikt voor privé-uitgaven.