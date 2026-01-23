Het Formule 1-seizoen van 2026 is nog niet eens begonnen, maar het belooft nu al een waar 'silly season' te worden. Maar liefst veertien van de 22 coureurs lopen dit jaar in theorie uit hun contract. Dit zorgt voor veel speculaties en onzekerheden in de paddock. Voor welke F1-coureurs in 2026 dit allemaal geldt, lees je in dit artikel.

De nieuwe technische reglementen die in 2026 hun intrede doen, zorgen voor veel onzekerheid. De kaarten worden opnieuw geschud en het moet nog blijken wat de rangorde onder de teams gaat zijn. De renstallen kunnen dan ook lastig inschatten hoe hun omzetplaatje eruit gaat zien. Tevens is het de vraag welke coureurs zich snel kunnen aanpassen aan de wijzigingen in de auto. Veel F1-teams hebben daarom wat ruimte gelaten in hun contracten, vaak met opties of clausules voor nog een extra seizoen. Dit geldt voor een aanzienlijk deel van de grid, maar grote namen als Max Verstappen, Lando Norris en Lewis Hamilton hoeven zich over hun contract nog weinig zorgen te maken, al zijn niet alle contractdetails bij iedere coureur even helder en transparant gecommuniceerd naar de buitenwereld.

Toekomst van veertien coureurs onzeker

De coureurs wiens toekomst nog niet zeker is ná 2026, betreft een lange lijst. Het gaat hier om Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso, Lance Stroll (Aston Martin), Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg (Audi), Valtteri Bottas, Sergio Pérez (Cadillac), Oliver Bearman, Esteban Ocon (Haas), Kimi Antonelli, George Russell (Mercedes), Liam Lawson, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull Racing), Alexander Albon en Carlos Sainz (Williams). Zij hebben allen nog geen definitieve zekerheid voor 2027, al bevatten sommige contracten wel opties voor nog een seizoen. In het geval van Stroll heeft ook hij in theorie een aflopend contract, maar zo lang papa Lawrence aan de touwtjes trekt bij Aston Martin, lijkt hij zich geen zorgen te hoeven maken over zijn toekomst.

Russell en Verstappen in het middelpunt

De spotlights staan echter vooral op George Russell. De Brit heeft een aflopend contract bij Mercedes en in de wandelgangen wordt veelal gedacht dat dit alles te maken heeft met Verstappen, die 2026 ziet als een cruciaal jaar voor zijn toekomst bij Red Bull. Verstappen en Mercedes worden al langer met elkaar in verband gebracht, maar tot een overstap is het nog niet gekomen. Daar kan komend jaar echter verandering in komen en met het contract van Russell heeft Mercedes de mogelijkheid te schakelen. Dit kan de Duitse renstal ook doen met Antonelli, maar de Italiaan wordt door Mercedes gezien als het nieuwe wonderkind van de Formule 1 - en zal zodoende niet snel opzij worden geschoven.

F1-reporter Bolscher verwacht sleutelrol Verstappen

Wij vroegen onze eigen paddock-reporter Jan Bolscher naar zijn kijk op de huidige rijdersmarkt en hij gaf aan wederom een hoofdrol te verwachten voor Verstappen, iets dat vorig jaar ook al aan de orde was. "Ik denk dat Max Verstappen - ook als hij gewoon bij Red Bull Racing blijft - bepalend wordt voor de rijdersmarkt. Teams als Mercedes en Aston Martin zullen wachten met het vastleggen van twee coureurs voor 2027, als ze nog niet zeker weten of Verstappen op de markt komt. Net als Verstappen zelf, verwacht ik dat zij eerst zullen afwachten hoe Red Bull Racing voor de dag komt aankomend seizoen", aldus Bolscher.

Hij vervolgt: "Als dit ondermaats is, kan je er vergif op in nemen dat Toto Wolff en Lawrence Stroll de koffie en een enorme zak geld klaar hebben staan en gaan proberen hem los te weken. De rijdersmarkt zal in een stroomversnelling raken, zodra er zekerheid is over of Verstappen blijft of vertrekt. En dan wordt het chaos, want dan willen alle teams zo snel mogelijk de gewenste handtekeningen binnenhalen. En wat ook interessant is: laten we even stellen dat Verstappen naar Mercedes of Aston Martin wil. Wie wordt er dan geslachtofferd? Ik verwacht dat George Russell de bui dan wel ziet hangen, want Wolff gaat zijn groeibriljant Antonelli niet zomaar de deur uit doen. En wat doet Lawrence Stroll? Zet hij zijn eigen zoon op straat, of wordt het hem makkelijk gemaakt, omdat Alonso met pensioen gaat? Hoe dan ook, de rijdersmarkt gaat dit jaar bijzonder interessant worden."

