Scuderia Ferrari heeft op 20 januari 2026 officieel bevestigd dat Lewis Hamilton aankomend Formule 1-seizoen 2026 een nieuwe race-engineer aan zijn zijde krijgt. Na een moeizaam debuutseizoen in 2025, waarin de communicatie tussen Hamilton en zijn toenmalige engineer Riccardo Adami regelmatig stroef verliep, heeft het team besloten tot een personele wissel.

Riccardo Adami was sinds 2025 de race-engineer van Hamilton, maar is per 16 januari 2026 overgeplaatst naar een nieuwe functie binnen de Ferrari Driver Academy. Hier gaat hij zich bezighouden met het management van de academie en het programma voor het testen van oude auto's (TPC). Adami is niet ontslagen, maar zijn vertrek markeert een belangrijke verschuiving in de technische ondersteuning voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Luca Diella de voornaamste kandidaat

Hoewel Ferrari nog geen definitieve opvolger heeft aangekondigd, is Luca Diella - momenteel performance engineer van Hamilton bij Ferrari - de meest waarschijnlijke kandidaat om de rol van race-engineer permanent over te nemen. Diella heeft een verleden bij Mercedes, waar hij vier jaar lang nauw samenwerkte met Hamilton. Die eerdere band wordt dan ook gezien als een belangrijk voordeel voor een soepele samenwerking in het nieuwe seizoen.

Bryan Bozzi neemt waar tijdens wintertests

Tot die tijd zal Bryan Bozzi - de vaste race-engineer van Charles Leclerc - de rol tijdelijk over gaan nemen tijdens de eerste pre-season test in Barcelona. Deze tests worden van 26 tot 30 januari 2026 verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar worden achter gesloten deuren verreden. Ferrari trekt het doek over de nieuwe SF-26 auto op 23 januari 2026, waarna de focus volledig zal komen te liggen op het voorbereiden van de coureurs op het nieuwe reglement van 2026.

Geen hereniging met 'Bono'

De geruchten over een mogelijke hereniging van Hamilton met zijn voormalige Mercedes-engineer Peter 'Bono' Bonnington, zijn inmiddels definitief de wereld uit geholpen. Bonnington blijft bij Mercedes, waar hij in 2026 de rol van race-engineer van de jonge Kimi Antonelli, over zal nemen. Ferrari zal naar verwachting de definitieve aanstelling van Hamiltons nieuwe, vaste race-engineer rond de presentatie van de nieuwe auto bekendmaken.

