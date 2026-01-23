Verstappen heeft "geen idee" of inhalen in F1 makkelijker wordt in 2026

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over de nog onzekere nieuwe Formule 1-reglementen die in 2026 hun intrede gaan doen. Hoewel nog niet duidelijk is wat de veranderingen precies gaan inhouden en of inhalen makkelijker gaat worden, is Verstappen wel nu al te spreken over de vormgeving van de nieuwe auto's.

De nieuwe generatie Formule 1-auto's zal nog meer leunen op elektrificatie en daarnaast beschikken over actieve aerodynamica. Beide aanpassingen zijn bedoeld om het inhalen te verbeteren, maar Verstappen is voorzichtig met voorspellingen. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat het makkelijker zal worden om in te halen. Ik heb geen idee. Alles is nog onbekend", zo zei hij bij Bloomberg. De Formule 1 maakte in het recente verleden gebruik van het DRS-systeem om inhaalacties te bevorderen, maar dit systeem is met de intrede van de nieuwe reglementen overboord gegooid.

Nieuwe F1-auto's zien er mooier uit

Wat betreft het visuele gedeelte, is Verstappen al wel te spreken over de nieuwe generatie auto's. "De auto's zien er wel wat mooier uit nu ze kleiner en minder breed zijn", zo merkte hij op. De auto's worden inderdaad kleiner, met een kortere wielbasis en een smallere carrosserie. Maar zodra de teams de baan op gaan, zal de ware aard van de veranderingen pas echt duidelijk worden. "Als we eenmaal op gang zijn, wordt het vanzelf duidelijker wat er allemaal is veranderd", aldus Verstappen.

Motoren compleet anders in 2026

De motoren in de Formule 1 ondergaan vanaf 2026 een ware metamorfose. De focus komt te liggen op een vrijwel gelijke verdeling van het vermogen tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, een zogenaamde 50/50 split. Dit betekent dat het elektrische vermogen met bijna 300% toeneemt, van 120 kW naar 350 kW. Om dit voor elkaar te krijgen, is de uiterst complexe MGU-H, die energie terugwint uit de warmte van de turbo, geschrapt. In plaats daarvan wordt de MGU-K, die energie terugwint tijdens het remmen, enorm opgevoerd. De verbrandingsmotor zelf blijft een 1.6L V6 turbo, maar zal uitsluitend draaien op 100% duurzame, synthetische brandstoffen. Deze veranderingen maken de motoren eenvoudiger, goedkoper en relevanter voor de auto-industrie, terwijl de hoeveelheid teruggewonnen energie per ronde meer dan verdubbeld wordt.