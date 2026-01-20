Marko wilde Hülkenberg naast Verstappen: "Maar dat gaf de doorslag voor Pérez"
Helmut Marko, voormalig adviseur van Red Bull Racing, heeft zich kritisch uitgelaten over de keuze voor Sergio Pérez als teammaat van Max Verstappen. Volgens Marko wilde Red Bull in 2020 eigenlijk iemand anders naast de Nederlander zitten: een meer ervaren rijder die goed als tweede viool kon fungeren. Dat vertelt hij in gesprek met OE24.
De zoektocht naar een geschikte teammaat voor Verstappen bracht Red Bull destijds bij Nico Hülkenberg, die op dat moment reserve coureur was bij Racing Point, het team van Pérez. De gesprekken met Hülkenberg waren volgens Marko al in een vergevorderd stadium. De onverwachte overwinning van Pérez in de Grand Prix van Bahrein in 2020 trok echter de aandacht van Red Bull en gaf de doorslag voor de Mexicaan. Pérez zou uiteindelijk vier seizoenen voor de Oostenrijkse renstal rijden, maar Marko geeft nu toe dat het contracteren van Pérez misschien wel een fout was.
Hülkenberg: een gemiste kans?
Zo erkent Marko dat de gesprekken met Hülkenberg destijds goed verliepen: "We waren in gesprek met Hülkenberg, maar toen won Pérez in Bahrein, wat de doorslag gaf. Misschien hadden we het mis", klinkt het. Hülkenberg is volgens Marko in de loop der jaren alleen maar beter geworden: "Nu is Hülkenberg beter. Hoe ouder hij wordt, hoe minder fouten hij maakt. Daarom heeft hij een goed contract bij Audi", besluit Marko.
