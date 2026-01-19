Formula One Management heeft de tijden van de testdagen in Bahrein bekendgemaakt. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgen de teams drie testmomenten, waarvan er twee toegankelijk zijn voor het publiek.

De eerste testweek vindt plaats in Barcelona, van 26 tot en met 30 januari. Dit is het eerste gezamenlijke testmoment dat de teams hebben ingelast. Deze sessie zal volledig achter gesloten deuren plaatsvinden. Het vermoeden bestaat dat de teams met conceptversies van hun auto’s naar Spanje afreizen om zich vooral te richten op het testen van de power units.

Testdagen verdeeld over twee periodes

In februari staan in Bahrein de gebruikelijke testdagen op het programma, die wel toegankelijk zijn voor het publiek. De eerste testperiode loopt van 11 tot en met 13 februari, terwijl de tweede periode plaatsvindt van 18 tot en met 20 februari. De FOM heeft inmiddels ook het tijdschema voor deze dagen gepubliceerd.

Overzicht tijdschema testdagen 2026

De testdagen worden volgens Nederlandse tijd om 08:00 uur afgetrapt, waarna de teams vier uur de tijd hebben om te testen. Om 12:00 uur begint vervolgens de lunchpauze en om 13:00 uur springt het licht op het Bahrain International Circuit op groen voor de middagsessie.

Woensdag 11 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Donderdag 12 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag 13 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Op woensdag 18 februari gaat de tweede periode van start in Bahrein.

Woensdag 18 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Donderdag 19 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag 20 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

