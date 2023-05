Bizarre prijzen etenswaren Miami onthuld, Hamilton gaat in tegen kritiek Verstappen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 mei 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Twee dagen na de Grand Prix van Miami, die op zichzelf niet zo heel boeiend was op de baan, valt er nog genoeg na te bespreken over de toch wel bijzondere race in Florida. Er werd vooral opzien gebaard door de bizarre prijzen die de organisatie erop nahield op eenvoudige producten als een ijsje of een broodje. Daarnaast sloeg Lewis Hamilton de kritiek van Max Verstappen en Fernando Alonso op de tamelijk vreemde intro van de race in de wind.

Artikel gaat verder onder video

Bizarre prijzen tijdens raceweekend Miami: $245 voor een ijsje

De Grand Prix van Miami bijwonen was al alles behalve goedkoop, maar voor wie op het circuit ook nog wat versnaperingen wilde hebben, moest al helemaal diep in de buidel tasten. Op het Miami International Autodrome betaalde je de hoofdprijs voor luxe klinkende gerechten, maar in werkelijkheid viel het eten ook nog eens flink tegen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton is het oneens met kritiek Verstappen en Alonso: "Ik vind het geweldig"

De Grand Prix van Miami was naast een race in de Formule 1, ook een grote show. Voorafgaand aan de wedstrijd werden de coureurs - onder begeleiding van een spelend orkest en dansende cheerleaders - richting de grid gedirigeerd, terwijl ze werden aangekondigd door rapper LL Cool J. Onnodig, zo vonden de meeste rijders. Behalve Lewis Hamilton. Hij vond het "geweldig". Meer lezen? Klik hier!

Russisch model Irina Shayk bekritiseerd vanwege "ongepaste outfit" tijdens GP Miami

De Grand Prix van Miami werd druk bezocht door fans van de sport, maar ook tientallen beroemdheden maakten hun opwachting. Zo ook het Russische topmodel Irina Shayk, maar haar kledingkeuze zorgt voor kritiek op social media. Shayk is de voormalig partner van de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo en is goed bevriend met Lewis Hamilton. Er gaan zelfs geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 inmiddels in een relatie zou zitten met de 37-jarige dame. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton bang voor dominantie Red Bull: "Moeten regels aanpassen"

We kunnen na de eerste vijf Grands Prix van 2023 voorzichtig stellen dat het nog steeds behoorlijk lastig is om in te halen, ook al moest het vorig jaar geïntroduceerde reglement daar juist verandering in brengen. Lewis Hamilton sorteert alvast voor op een paar saaie jaren achter het stuur. Meer lezen? Klik hier!

VIDEO: Red Bull-crew reageert briljant op middelvingers richting Verstappen

Tijdens de podiumceremonie hoorden we hoe Max Verstappen na zijn overwinning in Miami veelvuldig uitgefloten en uitgescholden werd door sommige aanwezige fans. Ook vóór de race was het al raak, toen enkele fans de Nederlander trakteerden op middelvingers en scheldwoorden. Zijn Red Bull-crew reageert echter briljant. Meer lezen? Klik hier!