Hamilton bang voor dominantie Red Bull: "Moeten regels aanpassen"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 9 mei 2023 10:50

We kunnen na de eerste vijf Grands Prix van 2023 voorzichtig stellen dat het nog steeds behoorlijk lastig is om in te halen, ook al moest het vorig jaar geïntroduceerde reglement daar juist verandering in brengen. Lewis Hamilton sorteert alvast voor op een paar saaie jaren achter het stuur.

Je ziet het vaak als de reglementen flink worden opgeschud: één team heeft zijn huiswerk het best gedaan en is dominant, terwijl de concurrentie het nakijken heeft. Het gebeurde bij de start van het hybride-tijdperk en dus ook in 2022. Waar in het eerste geval Mercedes de ene na de andere wereldtitel binnen sleepte, is nu Red Bull de dominante factor in de koningsklasse van de autosport.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft jaren kunnen profiteren van de voorsprong van Mercedes, maar ziet nu de andere kant van de medaille. Zijn werkgever is er nog altijd niet in geslaagd alle uitdagingen van grondeffect-bolides te tackelen en lijkt zelfs voorbijgestreefd te zijn door Aston Martin. Verwacht de Brit dat fans massaal afhaken als Max Verstappen de komende jaren alle titels pakt?

"Voor mij zeker niet saai"

“Het is niet mijn taak om mensen te overtuigen naar Formule 1 te kijken. Ik kijk zelf niet, dus voor mij is het zeker niet saai", liet hij aan de aanwezige pers weten in Miami. "Als fan kan ik begrijpen dat onze sport niet zo competitief is als de NFL of NBA. Telkens als we proberen de verschillen tussen teams te verkleinen, pakt het verkeerd uit. Ik kan alleen maar zeggen dat wij keihard werken om het gat te verkleinen en het gevecht aan te gaan. Ik heb de oplossing voor de toekomst niet paraat, maar we zullen de regels moeten aanpassen. Anders verandert er de komende jaren helemaal niets en zitten we tot 2026 in deze situatie."