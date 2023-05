Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 mei 2023 18:45

Tijdens de podiumceremonie hoorden we hoe Max Verstappen na zijn overwinning in Miami veelvuldig uitgefloten en uitgescholden werd door sommige aanwezige fans. Ook vóór de race was het al raak, toen enkele fans de Nederlander trakteerden op middelvingers en scheldwoorden. Zijn Red Bull-crew reageert echter briljant.

Het weekend in Miami leek voor Verstappen allesbehalve ideaal te beginnen met een teleurstellend verlopen kwalificatie op zaterdag. Door de crash van Charles Leclerc in Q3 kon de regerend wereldkampioen niet meer beginnen aan een snel rondje en dus moest hij genoegen nemen met een negende startpositie voor de Grand Prix van zondag. De verre van ideale papieren voor de race deerden Verstappen niet en gewapend met een goede tactiek kwam de Limburger alsnog naar boven drijven als snelste man in Miami.

Artikel gaat verder onder video

Nuchtere Verstappen

Toen hij op zondag uiteindelijk tóch met de beker in handen stond, kon dat niet door alle aanwezige fans gewaardeerd worden. Doordat Miami voor Mexicanen relatief dichtbij is, waren er veel Mexicanen aanwezig. Verstappen werd na afloop flink uitgefloten op het podium, al haalt hij daar zelf zijn schouders voor op. "Als ik achterin zou rijden, dan zou niemand reageren. Ik denk dat het erbij hoort als je wint en mensen het niet leuk vinden dat jij diegene bent. Het is wat mij betreft absoluut prima, zolang ik op de bovenste trede sta. Ik neem de trofee mee naar huis en zij gaan terug naar hun huizen en kunnen daar een fijne avond hebben."

Briljante reactie

Inmiddels zien we steeds meer video's verschijnen van misdragende fans die de Nederlander onder vuur nemen, al is deze video die op TikTok verscheen zeker het onthouden niet waard. Een dame en enkele omringende medefans zetten zichzelf voorafgaand aan de race behoorlijk voor paal door te dansen en op korte afstand middelvingers op te steken richting Verstappen en de Red Bull-crew, begeleid door teksten als 'Fuck you, Max'. Het wordt daarna alleen maar erger wanneer zij op briljante wijze door de Red Bull-crew voor joker worden gezet. De crew van Verstappen lacht de fans uit en maakt handkus-gebaren terug, terwijl iemand de situatie ook vanaf de andere kant op beeld vastgelegd wordt.

Bekijk de hilarische en tevens tenenkrommende beelden hier.