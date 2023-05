Redactie

Dinsdag 9 mei 2023 10:28 - Laatste update: 10:54

De Grand Prix van Miami werd druk bezocht door fans van de sport, maar ook tientallen beroemdheden maakten hun opwachting. Zo ook het Russische topmodel Irina Shayk, maar haar kledingkeuze zorgt voor kritiek op social media.

Shayk is de voormalig partner van de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo en is goed bevriend met Lewis Hamilton. Er gaan zelfs geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 inmiddels in een relatie zou zitten met de 37-jarige dame. Zo verschijnt Shayk regelmatig op foto's met de Mercedes-coureur en was ze aanwezig in de garage van Mercedes op de dag van de Grand Prix van Miami. Dat is echter niet waarom Shayk nu onderwerp van gesprek is. Fans vinden haar kledingkeuze van afgelopen zondag namelijk ongepast, zo blijkt uit de reacties op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek op social media

En eerlijk is eerlijk, Shayk laat inderdaad niet veel aan de verbeelding over. "Ik snap het niet, waarom zie je eruit alsof je naar het strand gaat", zo leest het onder andere. "Voor sommige evenementen moet je je normaal kleden. Dit is zo ongepast voor een race", schrijft een ander. Daarmee wordt vooral gedoeld op het dragen van zichtbaar zwart ondergoed, met daar overheen alleen een doorzichtig kledingstuk. "Over vijf jaar loopt ze volledig naakt over straat", klinkt het. "Ik snap het niet. Wat is er aan de hand met onze mode? Waar zijn de klasse en elegantie?"