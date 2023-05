Jeen Grievink

Dinsdag 9 mei 2023 09:04 - Laatste update: 09:16

De Grand Prix van Miami was naast een race in de Formule 1, ook een grote show. Voorafgaand aan de wedstrijd werden de coureurs - onder begeleiding van een spelend orkest en dansende cheerleaders - richting de grid gedirigeerd, terwijl ze werden aangekondigd door rapper LL Cool J. Onnodig, zo vonden de meeste rijders. Behalve Lewis Hamilton. Hij vond het "geweldig".

Zo'n twintig minuten voor aanvang van de race werden de coureurs omstebeurt naar buiten geroepen voor een persoonlijke aankondiging. Terwijl ze één voor één naar de grid liepen, werden ze geïntroduceerd door rapper LL Cool J. Terwijl de 55-jarige artiest dit deed, speelde er op de achtergrond een orkest dat werd aangestuurd door will.i.am. Alsof dat nog niet genoeg was, werd er ook een blik cheerleaders opengetrokken om de show nog verder te vergroten. Een ongemakkelijk moment voor de coureurs, zo bleek na afloop. Onder meer Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris waren uiterst kritisch op dit Amerikaaanse schouwspel. Hamilton niet, hij vond het als één van de weinigen "geweldig".

Norris, Verstappen, Alonso en Russell uiterst kritisch

"Geen van de coureurs vindt dit leuk, maar uiteindelijk is het niet voor ons", zo sprak Norris na afloop van de Grand Prix. De McLaren-coureur snapt wel dat de Formule 1 dit doet, maar hoopt dat het beperkt blijft tot de Amerikaanse races. "Uiteindelijk is het (de Formule 1, red.) een bedrijf, dus het is wat we moeten doen, maar als we steeds meer van dit soort dingen toevoegen, vindt geen enkele coureur het leuk." De Brit kreeg hierin bijval van Verstappen, die het liever ook achterwege had gelaten. "Ik hoop dat we dit niet elke keer hebben, want we hebben een lang seizoen, dus we hebben niet iedere keer zo'n introductie nodig", zo zei hij.

Ook Alonso, die uiteindelijk derde werd tijdens de race, was kritisch op het Amerikaanse showtje. "Als we dit al doen, dan moeten we het overal doen, want ik denk niet dat de fans in Miami beter zijn dan die in Italië, Spanje, Mexico of Japan", zo klonk het uit de mond van de tweevoudig wereldkampioen. Ook George Russell, eveneens voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, is de introductieshow liever kwijt dan rijk. "Ik ben hier om te racen, ik ben hier niet voor de show", aldus de Mercedes-coureur.

Hamilton zielsalleen in mening: "Vind het geweldig"

Hiermee heeft Russell een andere mening dan teamgenoot Hamilton, die vrijwel alleen lijkt te staan in zijn steun voor de Amerikaanse coureursintroductie. Als de zevenvoudig wereldkampioen gevraagd wordt of hij het eens is met de kritiek, zegt hij: "Nee, ik vind het geweldig. Ik vind het gaaf dat de sport voortdurend groeit en evolueert. Ze doen niet gewoon dezelfde dingen als in het verleden, maar proberen ook nieuwe dingen. Ze proberen de show altijd te verbeteren en ik sta er volledig achter."