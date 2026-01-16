Williams heeft bevestigd dat Luke Browning officieel de reservecoureur van het Formule 1-team zal zijn. Hij hoeft echter niet alleen maar aan de pitmuur te zitten. De jonge Brit gaat namelijk ook nog in een ander kampioenschap racen.

Browning is een van de weinige coureurs die niet in het karten begon. Hij maakte zijn autosportdebuut in de Junior Saloon Cars en won vervolgens races in de Ginetta Juniors. In 2020 werd hij kampioen in de Britse Formule 4 en twee jaar later pakte hij de titel in het GB3-kampioenschap. Browning schreef de befaamde Grand Prix van Macau op zijn naam in 2023. Hij werd derde in de FIA Formule 3, voordat hij afgelopen seizoen in actie kwam in de FIA Formule 2. Daar werd hij vierde na negen podiums, waarvan één overwinning.

Browning in de Formule 1 en de Super Formula

Hij was al twee jaar lang een testcoureur van Williams, maar nu mag Browning zich ook reservecoureur noemen. Het was wel te verwachten dat hij deze rol zou krijgen. Bij GPFans stond hij dan ook al in het overzicht van alle test- en reservecoureurs. Naast zijn bezigheden met Williams, zal hij uitkomen in de Super Formula in Japan met Kondo Racing.

"Ik ben ontzettend blij dat ik dit jaar als reservecoureur aan de slag mag bij Williams", vertelde Browning. "Het opleidingsprogramma is van cruciaal belang geweest voor mijn ontwikkeling. Ze hebben me ondersteund in zowel de Formule 3 als de Formule 2, en me de kans gegeven om vertrouwd te raken met moderne F1-bolides door middel van tests en vrije trainingen. Ik kijk ernaar uit om samen met Alex [Albon] en Carlos [Sainz] het team naar een hoger niveau te tillen in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1."

